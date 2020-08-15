Dolar
7.3571
0.2206%
Euro
8.7139
0.4125%
Altın
1944.58
-0.4693%
Borsa
1083.83
-1.4932%
G. Altın
460.112
-0.1956%
Bitcoin
86968.09
2.1556%
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    ÖSYM'den ALES adaylarına saat uyarısı

    ALES/1 adaylarına, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına giriş izni verilmeyeceği bildirildi.
    • AA
    • 15.08.2020 - 11:13
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    ÖSYM'den ALES adaylarına saat uyarısı

    Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 16 Ağustos Pazar günü uygulanacak.

    ÖSYM, Twitter hesabından adaylara saat hatırlatması yaptı.

    SAAT 10.00'DAN SONRA GİRİŞ YOK

    Duyuruda, adayların saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacağı hatırlatıldı.

    Adayların, sınava giriş belgesi ile nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekecek.

    ÖSYM den ALES adaylarına saat uyarısı #1

    Nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında; Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe veya mavi kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, kimlik belgesi olarak kabul edilecek.

    Görüş Bildir