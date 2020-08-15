ÖSYM'den ALES adaylarına saat uyarısı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 16 Ağustos Pazar günü uygulanacak.

ÖSYM, Twitter hesabından adaylara saat hatırlatması yaptı.

Duyuruda, adayların saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacağı hatırlatıldı.

Adayların, sınava giriş belgesi ile nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekecek.

Nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında; Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe veya mavi kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, kimlik belgesi olarak kabul edilecek.