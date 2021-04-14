8. ve 12. sınıflar okula gidecek mi? Ortaokul ve liseler açık mı? MEB yüz yüze eğitim detayları..

8. ve 12. sınıflar okula gidecek mi? Ortaokul ve liseler açık mı? MEB yüz yüze eğitim detayları..

Milli Eğitim Bakanlığı, 15 Nisan'dan itibaren uygulanacak olan yüz yüze ve uzaktan eğitime dair detayları paylaştı. Peki 8. ve 12. sınıflar okula gidecek mi? İşte MEB'den eğitim açıklaması..

Ülke genelinde uygulanan yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılan değerlendirmeler sonucunda, yüz yüze eğitimden, uzaktan eğitime geçiş konusunda bazı yeni kararlar alındı.

Sokağa çıkma yasakları ve çeşitli mekanların kapatılmasının ardından öğrenciler okullar kapandı mı? sorusunu araştırmaya başlamıştı.

MEB, 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademelerde, 15 Nisan'dan itibaren uzaktan eğitime geçileceğini bildirdi.

Peki 8. ve 12. sınıflar okula gidecek mi? İşte detaylar..

8. VE 12. SINIFLAR OKULA GİDECEK Mİ?

İlkokullarda, ortaokullarda (8. sınıflar hariç) ve liselerde (12. sınıflar hariç) tüm sınıf düzeylerinde tam zamanlı uzaktan eğitime geçileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime devam edebileceklerdir. 8 ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarına cumartesi ve pazar günleri de dahil devam edilecektir. Okul öncesi eğitim kurumları yüz yüze eğitime mevcut şekilde devam edeceklerdir. Okullarımızın gerekli hazırlıkları yapabilmesi için yeni kararlar, 15 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren uygulanmaya başlanacaktır."