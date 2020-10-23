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- MEB, yüz yüze eğitimin detaylarını açıkladı
MEB, yüz yüze eğitimin detaylarını açıkladı
Resmi ve özel; ortaokul 5. sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati (2 gün, 6+6), imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7 ) uygulanacak.
- DHA
- 23.10.2020 - 17:11
- Güncelleme : 23.10.2020 - 17:27
Yüz yüze eğitimde 3. aşama 2 Kasım'da başlıyor.
MEB: "Resmi ve özel; ortaokul 5. sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati (2 gün, 6+6), imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7 ) uygulanacak.
Lise 9. sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8+8) yapılacak.
Sınıflar, öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak, her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak."