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    MEB, yüz yüze eğitimin detaylarını açıkladı

    MEB, yüz yüze eğitimin detaylarını açıkladı

    Resmi ve özel; ortaokul 5. sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati (2 gün, 6+6), imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7 ) uygulanacak.
    • DHA
    • 23.10.2020 - 17:11
    • Güncelleme : 23.10.2020 - 17:27
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    Yüz yüze eğitimde 3. aşama 2 Kasım'da başlıyor.

    MEB: "Resmi ve özel; ortaokul 5. sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati (2 gün, 6+6), imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7 ) uygulanacak.

    Lise 9. sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8+8) yapılacak.

    Sınıflar, öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak, her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak."

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