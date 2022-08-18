9, 10, 11, 12’nci sınıflar ne zaman okula başlayacak? Liseler ne zaman açılacak?

9, 10, 11, 12’nci sınıflar ne zaman okula başlayacak? Liseler ne zaman açılacak?

Ağustos ayının bitmesine kısa bir süre kala, " 9, 10, 11, 12’nci sınıflar ne zaman okula başlayacak? Liseler ne zaman açılacak?" soruları öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı.

Yaz tatilinin bitmesine sayılı günler kalırken, arkadaşlarına ve okuluna kavuşmak isteyen öğrencileri heyecan sardı.

Lise öğrenimine başlayacak ya da devam eden öğrenciler, okulların ne zaman açılacağını merak ediyor.

Yaz tatilini hem dinlenerek hem de çalışarak geçiren öğrencileri yoğun bir 2022-2023 sezonu bekliyor.

Bu kapsamda araştırmalar yapan öğrenciler, "9, 10, 11, 12’nci sınıflar ne zaman okula başlayacak? Liseler ne zaman açılacak?" sorularını gündeme getirdi.

Peki, 9, 10, 11, 12’nci sınıflar ne zaman okula başlayacak? Liseler ne zaman açılacak? İşte yanıtı...

9, 10, 11, 12’nci sınıflar ne zaman okula başlayacak? Liseler ne zaman açılacak?

2022-2023 eğitim öğretim yılı, 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023'te sona erecek.

Birinci dönem ara tatili 14-18 Kasım 2022'de, ikinci dönem ara tatili 17-20 Nisan 2023'te yapılacak ve ikinci dönemin ara tatili, Ramazan Bayramı ile birleştirilecek.

Yarıyıl tatili, 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında uygulanacak.