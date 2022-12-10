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    9 üniversiteye rektör ataması

    9 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayınandı.
    • Haber Merkezi
    • 10.12.2022 - 05:16
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    9 üniversiteye rektör ataması

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 9 üniversiteye yaptığı rektör atamaları Resmi Gazete’de yayınlandı.

    Buna göre, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Veysel Eren,

    İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Sinanoğlu,

    İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. İlhan Yaşar Hacısalihoğlu,

    İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü rektörlüğüne, Prof. Dr. Yusuf Baran,

    Kafkas Üniversitesi rektörlüğüne, Prof. Dr. Hüsnü Kapu,

    Kocaeli Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk,

    Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Erol Turan,

    Sabancı Üniversitesi rektörlüğüne, Prof. Dr. Yusuf Leblebici,

    Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Fatih Yılmaz atandı.

    Söz konusu atamaların 2547 sayılı Kanunun 13’üncü ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci, 3’üncü ve 7’nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

    Ayrıca Adli Tıp Kurumu Beşinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Halk Sağlığı Üyeliğine Uzm. Dr. Ahmet Baran atandı.


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