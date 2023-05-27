94 bin 12 depremzede öğrenci okuluna döndü Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, afet bölgesinden farklı illere naklini aldıran öğrencilerden 94 bin 12'sinin geri döndüğünü duyurdu.

DHA

Türkiye'nin 6 Şubat'ta yaşadığı tarihi deprem felaketinin ardından bölgedeki öğrenciler yurdun çeşitli yerlerine sevk edildi.

Birçok şehirde eğitimine devam eden öğrenciler yavaş yavaş, hayatın normale döndüğü şehirlere dönüyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, afet bölgesinden farklı illere naklini aldıran öğrencilerden 94 bin 12'sinin geri döndüğünü duyurdu.

"Tüm çabamız evlatlarımız için"

Bakan Özer, Twitter hesabından açıklama yaptı. Özer, "Afet bölgesinden farklı illerimize naklini aldıran öğrencilerimizin 94 bin 12'si bugün itibarıyla okullarına geri döndü. Tüm çabamız evlatlarımız için" ifadelerini kullandı.