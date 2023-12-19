Adanalı gençlerden Azerbaycan’da Türkiye'yi gururlandıran ödül! Çukurova Üniversitesi 1.5 Adana AITO Sualtı Robot Takımı, Azerbaycan'da düzenlenen SAF2023 yarışmasında birincilik kazandı.

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İHA

İnsansız otonom araçlar noktasında her geçen gün daha ileri giden Türkiye’ye bir sevindirici haber de kardeş ülke Azerbaycan'dan geldi.

Azerbaycan Eğitim Bakanlığı ve Steam Azerbaycan komitesi ev sahipliğinde Bakü Expo Merkezi'nde 4-8 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen teknoloji festivalinde, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) 1.5 Adana AITO Sualtı Robot Takımı, geliştirdikleri insansız su altı aracı ile 15 farklı kategoride 11 ülkeden gelen yarışmacılar arasında, Deep Dive Kategorisi'nde finale kalıp şampiyon oldu.

"Hedefimiz Teknofest 2024"

Takım Kaptanı Emirhan Kalaağası, “Hem birincilik hem de en mükemmel takım ödülünü aldık. Bu tasarımı tamamen kendimiz yaptık. Bu aracımız yarışmada verilen görevleri yerine getirdi. Bundan sonraki öncelikli hedefimiz TEKNOFEST 2024. O yarışmaya çok sıkı hazırlanıyoruz. Destek bekliyoruz. Destek gelirse en iyi şekilde ülkemizi temsil edeceğimize inanıyoruz.” dedi.

İnsansız aramalar için kullanılabilir

Oğuzhan Turhan ise destek beklediklerini söyleyerek, “Bu araç su altında insansız aramalar için kullanılabilir. Ayrıca daha önce suyun altında keşfedilmemiş noktalara bu araç gidebilir. Su altının keşfini kolaylaştırabilir. Bu projeyi öğrenci grubu olarak tamamen kendimiz yaptık. Destek bekliyoruz ve uluslararası yarışmalara katılarak ülkemizin, takımımızın adını daha ileri seviyeye taşımak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)