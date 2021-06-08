Akademisyenlerin aşılanmasına başlanıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, akademisyenlerin aşılanmasına yarından itibaren başlanacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekiplerinden sonra aşı programında yeni bir gruba daha geçildiğini duyurdu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda akademisynlerin aşılanmasına yarından itibaren başlanacağını açıkladı.

AKADEMİSYENLER AŞILANIYOR

Açıklamasını Twitter üzerinden yapan Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Bir meslek grubu daha aşı programında yerini alıyor. Üniversitelerimizin Eylül'de yüz yüze eğitime başlayabilmesi için öğretim üyelerimizin ve üniversite personellerinin aşılanmasına da yarın başlıyoruz. Bu güce güvenin."