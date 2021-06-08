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    Akademisyenlerin aşılanmasına başlanıyor

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, akademisyenlerin aşılanmasına yarından itibaren başlanacağını açıkladı.
    • AA & Ensonhaber
    • 08.06.2021 - 20:09
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    Akademisyenlerin aşılanmasına başlanıyor

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekiplerinden sonra aşı programında yeni bir gruba daha geçildiğini duyurdu.

    Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda akademisynlerin aşılanmasına yarından itibaren başlanacağını açıkladı.

    AKADEMİSYENLER AŞILANIYOR

    Açıklamasını Twitter üzerinden yapan Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

    "Bir meslek grubu daha aşı programında yerini alıyor. Üniversitelerimizin Eylül'de yüz yüze eğitime başlayabilmesi için öğretim üyelerimizin ve üniversite personellerinin aşılanmasına da yarın başlıyoruz. Bu güce güvenin."

    Akademisyenlerin aşılanmasına başlanıyor #1

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