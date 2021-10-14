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ALES başvuruları için bugün son gün
ÖSYM, sınava katılmak için başvuru yapmak isteyenlere hatırlatmada bulundu.
- AA & Ensonhaber
- 14.10.2021 - 11:02
- Güncelleme : 14.10.2021 - 11:13
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ile ilgili adaylara duyuru yaptı.
ÖSYM, 2021-ALES/3 başvurularının bugün sona ereceğini kaydetti.
ÖSYM'DEN ALES DUYURUSU
ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 2021-ALES/3 için başvuruların internet aracılığıyla bugün saat 23.59'da sona ereceği hatırlatıldı.
SON BAŞVURU GÜNÜ
Adaylar, ÖSYM'nin Aday İşletim Sistemleri üzerinden başvurularını gerçekleştirebiliyor.
Sınava başvurmak için tıklayın.