ALES başvuruları için bugün son gün

ÖSYM, sınava katılmak için başvuru yapmak isteyenlere hatırlatmada bulundu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ile ilgili adaylara duyuru yaptı.

ÖSYM, 2021-ALES/3 başvurularının bugün sona ereceğini kaydetti.

ÖSYM'DEN ALES DUYURUSU

ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 2021-ALES/3 için başvuruların internet aracılığıyla bugün saat 23.59'da sona ereceği hatırlatıldı.

SON BAŞVURU GÜNÜ

Adaylar, ÖSYM'nin Aday İşletim Sistemleri üzerinden başvurularını gerçekleştirebiliyor.

Sınava başvurmak için tıklayın.