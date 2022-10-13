Anaokulu destek ödemeleri için tarih araştırmaları yapılmaya devam ediyor. Peki, Anaokulu destek ödemeleri ne zaman yapılacak 2022?

Devlet zor durumda olan vatandaşlara destek vermeye devam ediyor...

Çocuklarını okula göndermek isteyen ancak maddi durumu olmayan ailelere ise öncelik veriliyor.

Çocuklarını anaokuluna göndermek isteyen ailelere, ilk kez anaokulu destek ödemeleri yapılacak.

İlk kez verilecek olan anaokulu destek ödemeleri için tarih araştırmaları da başladı.

NTV'de Ahmet Ergen'in sorularını yanıtlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, anaokulu destek ödemelerinin yapılacağı tarihi açıkladı.

Bu kapsamda da, "Anaokulu destek ödemeleri ne zaman yapılacak?" sorusu gündeme getirildi.

Peki, anaokulu destek ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte yanıtı...

Anaokulu destek ödemeleri ne zaman yapılacak?

NTV'de Ahmet Ergen'in sorularını yanıtlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, anaokulu destek ödemelerinin yapılacağı tarihi duyurdu.

Birçok kişinin merak ettiği, 'Anaokulu destek ödemeleri başladı mı ve yararlanma koşulları nedir?' sorusuna yanıt veren Bakan Yanık açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "İlk ödemeyi bu hafta yapacağız.

Sadece vatandaşlarımızın çocuklarını okula kaydettirmeleri yeterli. Biz çocuklarımız için ödemeleri, Milli Eğitim Bakanlığı'na yapacağız"

Buna göre; anaokulu destek ödemeleri bu hafta yapılacak.

Başvuru nasıl yapılır?

Bakan Yanık, anaokulu destek ödemeleriyle ilgili yaptığı açıklamada başvurularla ilgili de bilgi verdi.

Bakan Yanık, anaokulu destek ödemeleriyle ilgili herhangi bir başvuruya gerek olmadığını, sadece sosyal yardım alan ailelerin çocuğunu anaokuluna kaydettirmelerinin yeterli olacağını belirtti.