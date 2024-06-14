Antalya'daki ilkokulda 50 yıl önceki mezunlara diploma verildi Muratpaşa ilçesinde Mustafa Kemal Ayanoğlu İlkokulu'nun 1974 yılındaki ilk mezunları, mezuniyetlerinin 50'nci yılında torunları yaşındaki yeni mezunların da yer aldığı karne ve diploma törenine katıldı.

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DHA

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi’nde 1969 yılında Mustafa Kemal Ayanoğlu tarafından bağışlanan 20 bin metrekarelik alanda yapılan Mustafa Kemal Ayanoğlu İlkokulu, ilk mezunlarını 1974'te verdi.

Okulun ilk mezunları, mezuniyetlerinin 50'nci yıl dönümünü, 2023-2024 eğitim öğretim yılını tamamlayan torunları yaşındaki 4'üncü sınıf öğrencileriyle kutladı.

Karne ve diploma töreninde buluştular

50 yıl önceki mezunlardan İsmail Özçelik tarafından düzenlenen organizasyonla, ilkokuldan bu yıl mezun olan öğrencilerle 50 yıl önce mezun olan büyükleri, okul bahçesinde düzenlenen karne ve diploma töreninde buluştu.

"Eski günleri hatırlamaları bizleri çok sevindirdi"

Okul Müdürü Barış Okudan, dördüncü sınıf mezuniyet töreni için bir araya geldiklerini belirterek şunları kaydetti:

Bu özel günde öğrencilerimizin heyecanını, başarılarını kutlamak için buradayız. Bu güzel çocuklarımızın büyümesine, gelişmesine tanıklık etmek bizim için gurur kaynağı. Değerli öğrenciler, sizler burada geçirdiğiniz dört yıl boyunca büyük özveriyle çalıştınız ve başarılı oldunuz. Okuma yazma öğrendiniz, bilgi birikiminizi artırdınız. Ama bunun ötesinde burada dostluklar kurup, değerler öğrendiniz. Sevgili öğrenciler, bugün aramızda 1974 yılının mezunları, tam 50 yıl önce okulumuzdan mezun olan büyüklerimiz de bulunmakta. Eski günlerini, hatıralarını unutmayıp bu etkinliğe katılmaları bizleri çok sevindirdi.

Plaket takdim etti

Törende aynı okulun mezunlarından Güzeloluk Mahallesi Muhtarı İzzet Ak tarafından, ilk mezunların buluşmasını organize eden İsmail Özçelik'e plaket takdim edildi.

1969'da yapılan Mustafa Kemal Ayanoğlu İlkokulu'nun ilk öğrencileri, 1974 yılında da ilk mezunları olduklarını belirten Özçelik, 50 yıl önceki sınıf arkadaşlarıyla buluşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Sembolik diploma verildi

Törende bu yıl mezun olan öğrencilere, öğretmenleri tarafından karne ve diplomaları verilirken, okul müdürü Barış Okuldan tarafından da 50 yıl önceki mezunlara sembolik diploma hediye edildi.

50 yıl önceki mezunlarla bu yılın mezunları birlikte kep fırlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)