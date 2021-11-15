Ara tatil ne zaman, ayın kaçında bitecek? İşte okula dönüş tarihi

Ara tatil heyecanı yaşayan çocuklar, okula ne zaman döneceklerine dair araştırmalara başladı. Peki okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ne zaman, hangi gün bitiyor? İşte MEB takvimi...

Pandeminin ardından 6 Eylül'de okul sıralarına dönen öğrenciler, ilk ara tatillerine çıktı.

Sömestr tatilinden önce dinlenme fırsatı bulan öğrenciler, okulların ne zaman açılacağını araştırmaya da başladı.

Öğretmenler, veliler ve öğrenciler ara tatil ne zaman hangi gün bitecek sorguluyor. İşte Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre ara tatil tarihleri...

ARA TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

Birinci dönem ara tatili 15 Kasım 2021 Pazartesi başladı, 19 Kasım Cuma günü sona erecek. Hafta sonunun ardından 22 Kasım Pazartesi günü okullar açılacak.

2021-2022 eğitim öğretim yılındaki 15 ve 19 kasım tarihleri arasında 1 haftalık tatil olacağını yenileyen Bakan Özer, “Öğrencilerimiz bu 1 hafta içerisinde aileleriyle birlikte dinlenecekler. 10 haftalık eğitimden sonra bir haftalık bir dinlenme molası verecekler. Bilindiği gibi ara tatillerde öğretmenlerimizin mesleki gelişim eğitimleri var. Bu 15-19 Kasım tarihleri arasında öğretmenlerimize mesleki gelişim eğitimitini uzaktan sağlayacağız. Dolayısıyla öğretmenlerimiz de bu tarihler arasında okula gelmeyecekler. İdari izinli olarak sayılacaklar. Bunun müjdesini de buradan vermek isterim. Öğretmenlerimiz de bu süreçte çok yoruldular. Onlarda 1 hafta dinlenmiş olacaklar” dedi.