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    Aydın'da minik öğrenciler için tırmanış duvarı

    Efeler ilçesi hayata geçirilen projelerden tırmanış duvarı, Yedi Eylül İlkokulu öğrencilerini ağırladı.
    • İHA
    • 09.11.2021 - 06:40
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    Aydın'da minik öğrenciler için tırmanış duvarı

    Efeler Belediyesi tarafından Pınarbaşı Mesire Alanı’na inşa edilen, ülkedeki olimpik standartlarda açık havadaki tek tırmanış duvarının son misafirleri Yedi Eylül İlkokulu’nun İzcilik Kümesi öğrencileri oldu.

    MİNİK İZCİLER, DUVARA TIRMANDI

    Öğrenciler, Efeler Belediyesi bünyesinde görev yapan Spor Tırmanış Antrenörü Şevki Çıldır gözetiminde duvara tırmandı. Tırmanış duvarını deneyimleyen minik izciler keyifli vakit geçirirken, etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

    Aydın da minik öğrenciler için tırmanış duvarı #1

    ÇOCUKLAR YÜKSEKLİK KORKUSUN UYENİYOR

    El ayak koordinasyonunu en iyi sağlayan sporlardan biri olan tırmanış sporunun sırt kaslarının gelişmesinden boyu uzatmasına kadar pek çok faydası var. Çocukların yükseklik korkusunu yenmesine, kendisine güvenmesine, yardımlaşma ve uyum duygularının gelişmesine katkı sağladığı da biliniyor.

    Aydın da minik öğrenciler için tırmanış duvarı #2

    Aydın da minik öğrenciler için tırmanış duvarı #3

    Aydın da minik öğrenciler için tırmanış duvarı #4

    Aydın da minik öğrenciler için tırmanış duvarı #5

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