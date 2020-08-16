Bakan Selçuk’tan velilere: 21 Eylül sizin elinizde

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Yüz yüze eğitime 21 Eylül'de başlayabilmemiz sizin elinizde. Gece gündüz çalışıyoruz. Teneffüste oynanacak temassız oyunlar bile hazır.” dedi.

31 Ağustos’ta uzaktan, 21 Eylül’de ise yüz yüze eğitimin başlamasına artık haftalar kaldı.

Koronavirüsün yayılımı durdurulursa, belirlenen tarihlerde uzun süredir okula gidemeyen öğrenciler rutinine dönmüş olacak.

Ancak yine de her şey virüsün etkisi ve Bilim Kurulu’nun vereceği karara bağlı…

Maske, mesafe ve tedbirlerin alınması gerektiği her daim hatırlatılırken, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan son dakika açıklama geldi.

“BAKAN OLARAK DEĞİL, ÖĞRETMEN OLARAK YAZIYORUM”

Bakan Selçuk, yüz yüze eğitim başlayacağı 21 Eylül tarihine ilişkin Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Bir bakan olarak değil, bir 'öğretmen' olarak seslendiği dile getiren Selçuk, şunları söyledi:

“Eğitim; çocuğun iç çekişini, kahkahasını, 'Öretmenim!' deyişini duyarak, saçını okşayarak, omzuna dokunarak, kaş göz işaretiyle çaktırmadan uyararak, birlikte eğlenerek ve teneffüste üşümesin diye montunun önünü kapatarak yapılır. Uzaktan eğitimde bunlar yok, olmayacak da...

“YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLAYABİLMEMİZ SİZİN ELİNİZDE”

Uzaktan eğitime biz her detayıyla hazırız ve en iyisini yapacağız ama sınıf ortamının, okul ikliminin ruhunu ekranlara üfleyemeyiz. Ne yapsak eksik kalır. Bu yüzden bizim eğitim öğretimi layıkıyla devam ettirebilmek için okullara dönmemiz, yüz yüze eğitime başlamamız lazım. Yüz yüze eğitime 21 Eylül’de başlayabilmemiz sizin elinizde. Gece gündüz çalışıyoruz.





“LÜTFEN MASKE TAKIN”

Teneffüste oynanacak temassız oyunlar bile hazır. Detaylara bu kadar titizlikle hazırlandığımız bu süreçte hâlâ maskesiz ve mesafeyi hiçe sayan insanlar görmek bizleri derinden üzüyor. 'Okulları birlikte açacağız' derken samimiyiz, sizleri bu sorumluluğa ortak olmaya çağırıyoruz. Sizsiz başaramayız. Lütfen maske takın, mesafenizi koruyun ki okulları açıp işimizi yapabilelim, çocuklar okullarına kavuşsun. Çocuklarımız ve öğretmenlerimiz adına rica ediyorum.”