Bakan Tekin: Sınavlarda yapay zeka destekli açık uçlu sorular olacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sarıyer'de bir otelde düzenlenen 'Bilişim ve Teknoloji Çağında Milli Eğitim Altyapısında Hedeflenen Dönüşüm ve Yenilikçi Yaklaşımlar' adlı toplantıya katıldı.

"HER ADIMI KILI KIRK YARARAK ATTIĞIMIZIN FARKINDA OLMALIYIZ"

Toplantıda konuşan Tekin şunları söyledi:

"Ben şunun da altını çizerek söylüyorum. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde bu kadar üzerinde uzlaşı ile alınan karar alınan dönem çok az olmuştur. Şimdi birkaç şey altını çizmek istiyorum. Bu rakamlar mutlaka çok farklı yerlerde görmüşsünüzdür ama ben Ne kadar nasıl bir kitle ile karşı karşıya olduğumuzu veya ne nasıl bir büyüklükle karşı karşıya olduğumuzu ifade etmek için söylüyorum şuan 1 milyon 238 bin 695 öğretmenimiz var. Yani 86 milyon üzerinden düşündüğümüzde her 80 kişiden bir tanesi bizimle. Bizimle çalışan arkadaşımız. Çok büyük bir rakam yaklaşık 18 milyon öğrenci ve sadece okul olarak hizmet veren diğer kurumları saymıyorum özel okul ve genel müdürlüğümüz bünyesinde kurulan diğer kurum türlerinden bahsetmiyorum. Diğer kurumlardan bahsetmiyorum sadece okullar olarak baktığımızda 75 bin tane tüzel kişiliği okulumuz var ve 761 bin dersliğimiz var Bunu niye söyledim? Bu rakam bizim açımızdan karar alırken yararlarımızı hayata geçirirken ne kadar büyük bir ailenin içerisinde olduğumuzu ve attığımız her adımı kılı kırk yararak attığımızın farkında olmamız veya büyük bir farkında olunması için söyledim"

"DÜNYANIN EN GELİŞMİŞ EĞİTİM SİSTEMLERİNDEN BİRİ EBA"

Dünyanın en gelişmiş eğitim sistemlerinden biri EBA olduğuna değinen Bakan Tekin şu cümleleri kurdu:

"Sayın Bülent Ecevit'in Başbakanımız döneminde 2002 yılında bir proje başlatıldı. Cumhuriyetin 100'üncü yılına öğretmen arkadaşlarımız, idareci arkadaşlarımız, eğitimle ilgili kişiler görev başında olacak bakanlara mektuplar yazmışlar. Bu mektuplar 2023 yılında bize ulaştırdı. Mesela teknolojiyle ilgili öğretmen arkadaşlarımızın o tarihte söylediği şey inşallah günün birinde cumhuriyetin yüzüncü yılında okulumuzda birer tane bir her okulda birer tane bilgisayar oluştu. Yani iki bin iki yılındaki öğretmenlerimizin bu anlamdaki şeyi bu. Bugün geldiğimiz noktada bilgisayarı geçtim. 65 bin okulumuzda etkileşimli tahtalar var. Çocuklarımız, gençlerimiz, öğretmenlerimiz internete bağlı etkileşimli tahtalarla Herhangi bir konuyu dünyanın herhangi bir yerindeki bir öğretmenin ya da Türkiye'nin herhangi bir tarafındaki bir öğretmenimizin farklı anlatımıyla kullanabilecek, öğrenebilecekleri bir düzeye getirdik. Dünyanın en gelişmiş eğitim sistemlerinden biri ise EBA. Sadece materyal açısından değil eğitici videolar açısından da öğrencilerimizin eğitimine katkı sağlıyor. Sürekli kendisi geliştiren, güncelleyen bir sistem"

"YAPAY ZEKA DESTEKLİ AÇIK UÇLU SORULAR OLACAK"

Test sorularının eleştirildiğini açık uçlu soruların yapay zeka destekli olarak sınavlarda sorulacağını söyleyen Tekin şu açıklamalarda bulundu: