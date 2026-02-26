Kahramanmaraş'ta deprem sonrası iki yeni okul inşa ediliyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde büyük hasar gören ve yıkılan Gazi Ortaokulu ile Ayşe Gümüşer İlkokulu’nun yerinde modern okul binalarının inşasına başlandı. Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi’nde yapılan çalışmalarda, eğitim alanlarının güvenli ve modern hale getirilmesi hedefleniyor.

YENİ OKUL KAPASİTESİ VE SINIF SAYISI

Projeye göre; Gazi Ortaokulu, 30 sınıftan oluşacak ve 720 öğrenci kapasitesine sahip olacak. Ayşe Gümüşer İlkokulu ise 39 sınıf ve 960 öğrenci kapasitesiyle hizmet verecek. İnşaat çalışmalarının kasım ayında başladığı ve planlanan takvim doğrultusunda sürdüğü bildirildi.

ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMELERİ

Projede sadece bina inşaatı değil, altyapı ve çevre düzenlemeleri de yer alıyor. Yeni eğitim binalarıyla birlikte Şazibey Mahallesi’nde eğitim ortamlarının, hem modern hem de güvenli bir hâle gelmesi amaçlanıyor.