Denizli'de JAK’tan şehit ve gazi çocuklarına kayak eğitimi

Denizli’nin Tavas ilçesi Nikfer Mahallesi’ndeki Bozdağ Kayak Merkezi, şehit ve gazi çocuklarının mutluluk dolu anlarına ev sahipliği yaptı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, çocuklara kayak yapmayı öğretirken gün boyunca çeşitli aktiviteler düzenledi.

DAYANIŞMA VE VEFA MESAJI

Etkinlikle ilgili yapılan açıklamada, şunlar ifade edildi:

Aziz şehitlerimizin ve kıymetli gazilerimizin değerli yakınlarıyla dayanışmanın, vefanın ve mutluluğun en güzel hâline tanıklık ettik. Tüm şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyor, gazilerimize sonsuz saygılarımızı sunuyoruz.

Proje, şehit ve gazi çocuklarının sosyal ve sportif gelişimlerine katkı sağlamak, onlara unutulmaz bir gün yaşatmak ve Jandarma ile aileler arasındaki bağı güçlendirmek amacıyla hayata geçirildi.