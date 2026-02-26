YÖKDİL adaylarının sınava giriş belgeleri erişime açıldı

YÖKDİL sınavına hazırlanan adaylar için heyecanlı bir dönem başladı. ÖSYM'nin duyurusuna göre, 2026-YÖKDİL/1 sınav giriş belgeleri artık online olarak erişilebilir. Adaylar, sınavın detaylarına resmi site üzerinden ulaşabilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (YÖKDİL) ilişkin açıklama yaptı.
ÖSYM, YÖKDİL süreciyle ilgili bir gelişmeyi paylaştı.
SINAVA GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2026-YÖKDİL/1 adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav giriş belgelerine, ÖSYM'nin 'ais.osym.gov.tr' internet adresinden ulaşabilecek.
Adaylar, sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)