MEB düğmeye bastı: Bakan Tekin'den özel okul ücretlerine ilişkin açıklama Özel okullarda yaşanan fiyat artışı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e soruldu. Bakan Tekin, temsilcilerle görüşüldüğü ve gerekli uyarıların yapıldığını belirtti.

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ensonhaber.com

19 milyondan fazla öğrenci, bugün karnelerini alacak...

Yarıyıl tatiline giren bazı öğrencilerin karnelerini ise Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin dağıttı.

Öğrencilerin karnelerini dağıtan Tekin, basın mensuplarına kısa bir açıklama da yaptı.

Velilere çağrı yapan Bakan Tekin, iki haftalık sürecin birçok şeyi telafi etmek için ideal olduğunu söyledi.

Bakan Tekin'e ardından da özel okullarda artan ücretler soruldu.

"Gerekli uyarıları yapıyoruz"

Özel okul zamlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ''Özel okul temsilcileriyle görüştük. Kendilerini uyarıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

İçinden geçmekte olduğumuz zor dönemler sebebiyle daha önce okul ücretleriyle ilgili farklı düzenlemeler alınmış. Pandemi, deprem gibi nedenlerle...



Mevcut yönetmenliğimizde özel okullarda ara sınıflar için yani başlangıç sınıfları için değil ama ara sınıfları için özel okulların fiyatlarını belirleme yetkisi Milli Eğitim Bakanlığı'ndadır.



Bizim özel okullar kurumları yönetmeliğimizde bununla ilgili tanımlama yapılmış durumda. Dün yine özel okul temsilcileriyle Maliye Bakanı'mız görüştü. Biz görüştük. Bu konuda fikir alışverişine devam edeceğiz.

Veliler ücretlerin sık sık denetlenmesini istiyor

Özel okul ücretlerine ilişkin veliler, denetleme yapılmasını istiyor.

Özel okul temsilcileri ise artan maaliyetlerden kaynaklı olarak, yeni öğretim dönemi için belirlenen zammı uygulamıyor.

Bu zamma iki katı fiayt uygulayan okullar, velileri isyan ettirdi.