Bakan Ziya Selçuk'tan okulların açılmasıyla ilgili paylaşım

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile yüz yüze eğitimin başlaması üzerine büyük bir sevinç yaşandığını belirtti.

Pandemi sebebi ile ara verilen yüz yüze eğitim, anasınıfı ve 1'inci sınıflar için uzun bir aranın ardından bugün itibarıyla yeniden başladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da Twitter hesabı üzerinden, okulların açılması üzerine paylaşımda bulundu.

"BAYRAM TEBRİĞİ ALMIŞ GİBİ KARŞILADIK"

Bakan Selçuk, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Okulların yaşaması için öğretmen, öğrenci, ses, neşe, oyun; coşku, istek, heves, bilgi, sevgi gerek. Bu sabah, ülkemin dört yanından gelen bu kavuşmanın fotoğraflarını bir bayram tebriği almış gibi karşıladık. Okulları açılmasına, geçmişte hiçbirimiz bu kadar sevinmemiştik. Şükür."

Selçuk, paylaşımında "Yaşasın okulumuz" yazılı bir görsele de yer verdi.











