Bakanı Özer: Tüm okullara toplam 3,1 milyar liralık bütçe gönderildi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, "Bugün itibarıyla okullarımız 3,1 milyarlık bütçenin sadece 1 milyarını kullanabildiler" dedi.

Yeni eğitim-öğretim yılına sayılı günler kaldı.

Bu kapsamda çalışmalar hız kazanırken, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Mersin'de düzenlenen koordinasyon toplantısına çevrim içi katıldı.

Burada önemli açıklamalarda bulunan Bakan Özer, temel eğitim düzeyindeki ilk ve ortaokullara bütçelerini iller üzerinden değil doğrudan gönderildiğine dikkat çekti.

"2,1 milyarlık bütçe hala okulların kullanımına hazır beklemektedir"

Bakan Özerin açıklamalarından öne çıkan satır başlıkları şu şekilde:

"Eğitim öğretim yılı hazırlığı kapsamında tüm okullara toplam 3,1 milyar liralık bütçe gönderildi. Bugün itibarıyla okullarımız bu 3,1 milyarlık bütçenin sadece 1 milyarını kullanabildiler. Yani 2,1 milyarlık bütçe hala okulların kullanımına hazır beklemektedir. Milli Eğitim Bakanlığı, son 20 yılda bu kadar eğitim yatırımı yaparken okulların ihtiyacını karşılamaktan da aciz olmadığını bu bağlamda göstermiş oluyor." ifadelerini kullandı.

60 bin temizlik personeli görevde

Özer, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilere sağlıklı bir ortamda hizmet sunabilmek için temizlikle alakalı Türkiye'deki tüm okullara ilk kez 5 Eylül itibarıyla 60 bin elemanının görevlendirilmesini sağladıklarını hatırlatarak bu sayıyı artıracaklarını bildirdi.

"Bir yılda 3 bin yeni anaokulunu yapmak için yola çıktık"

Bakan Özer, "Okul öncesi eğitimle ilgili 1407 yeni bağımsız anaokulu, 10 bin 200 de yeni ana sınıfını eğitim öğretime hazır hale getirmekten büyük mutluluk duyuyorum. Milli Eğitim Bakanlığı olarak okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranını arttırmak için büyük çaba sarf ediyoruz. Göreve geldiğimiz zaman tüm Türkiye'de okul öncesi eğitimde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 2 bin 782 bağımsız anaokulu vardı, biz bir yılda 3 bin yeni anaokulunu yapmak için yola çıktık, 1407'sini bugün itibarıyla eğitim öğretime hazır hale getirdik" şeklinde konuştu.

"6 bin 970 atıl köy okulunu, köy yaşam merkezine dönüştüreceğiz"

Bu yıl önceliklerinin, aktif kullanılmayan köy okullarının yaşam merkezlerine dönüştürülmesi olduğunu hatırlatan Özer, yaklaşık 800 köy yaşam merkezini bu eğitim öğretim yılına yetiştirdiklerini açıkladı.

Özer, "İnşallah, pazartesi gününe kadar bu sayı 1500'e ulaşmış olacak. Yılın sonuna kadar da 6 bin 970 atıl köy okulunu, köy yaşam merkezine dönüştürmüş olacağız. Bu bağlamda en büyük açılımı sağlayan illerimizin başında Mersin geliyor." açıklamasını yaptı.

710 bin çırak ve kalfa eğitim aldı

Mesleki eğitimle ilgili dönüşüme de değinen Bakan Özer, mesleki eğitim merkezlerinde bugün itibarıyla 710 bin çırak ve kalfanın eğitim aldığını, bu sayıyı yıl sonuna kadar bir milyona ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

"Her türlü eğitimin alınması için bütçe göndereceğiz"

AA'nın aktarımına göre; merkezi planlamadan çıkarak okul temelli mesleki gelişim programına geçiş yaptıklarına işaret eden Özer, şunları kaydetti:

"Okul yöneticilerimizin, öğretmenlerimizin istemiş olduğu her türlü eğitimin alınması için bütçe göndereceğiz. Öğretmenlerin, istediği mesleki gelişim, kişisel gelişim, liderlik eğitimleri, yabancı dil eğitimleri, hitabet yeteneklerinin gelişmesiyle ilgili her türlü eğitimi alabilmeleriyle ilgili tahsis etmiş olduğumuz bütçeyi sonuna kadar kullanın. Siz ne kadar güçlü olursanız, eğitim sistemimiz o kadar güçlü olur." ifadelerini kullandı.