Bakanlık ve YÖK arasında üniversite-sanayi işbirliği için imzalar atıldı Sektörler ihtiyaç duydukları nitelikli iş gücüne daha kolay ulaşması için önemli bir adım atıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, gençlerin; blokzincir, yapay zeka, dijital dönüşüm gibi konularda kendi alanlarının öncü teknoloji firmalarının ve sektör profesyonelleriyle buluşacağını açıkladı.

AA

Türkiye'de üniversitelerin verdiği eğitim doğrultusunda eğitim gören gençlerin "kendi alanlarında marka haline gelmiş kurumlarda projeler yönetmesi" hayali gerçekleşiyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı ile birlikte gençlerin teknoloji firmalarıyla ile buluşturan bir protokele imza attı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bakanlık ile YÖK Başkanlığı arasında yapılan iş birliğinin Milli Teknoloji Hamlesi'ne güç katacağını belirtti.

"Sektör Kampüste Programı" iş birliği protokolü

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kacır ile YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, sektör çalışanları ve üniversite öğrencilerini bir araya getirmeyi hedefleyen "Sektör Kampüste Programı" kapsamında iş birliği protokolünü imzaladı.

İş dünyası ile üniversite iş birliğine gidecek

Protokolle, Bakanlık ve YÖK Başkanlığı öncülüğünde, gelişen teknolojilere yönelik ihtiyaç duyulan yetkinlikleri uygulamalı çalışmalarla geliştirmek için iş dünyası ile iç içe bir eğitim modelinin geliştirilmesi, iş dünyasının üniversiteye dahil edilmesi, firma ve üniversitelerin karşılıklı olarak gelişimlerine katkıda bulunulması hedefleniyor.

"Gençlere bilim dünyası ile tanışma desteği veriliyor"

Gençlerin önlerindeki engelleri kaldırarak, onlara yönelik araştırma desteklerinden bilim merkezlerine, burslardan festivallere kadar bilimi ve teknolojiyi daha yakından tanımalarını yönlendirecek adımlar attıklarını bildiren Kacır, TEKNOFEST ve Deneyap Teknoloji Atölyeleri'yle gençlerin bilim ve teknoloji dünyasıyla tanıştırıldığını kaydetti.

"Bilim kültürü yaygınlaştırıldı"

Kacır, bilim merkezlerine yönelik desteklerle bilim kültürünü yaygınlaştırıldığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

Geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştirmek, gençlerimize gelişen teknoloji yetkinliklerini hızla kazandırmak amacıyla araştırma, geliştirme ve inovasyona liderlik eden firmalarımızla üniversitelerimiz arasında köprüler kurduğumuz 'Sektör Kampüste Programı'nı hayata geçiriyoruz. Gençler; blokzincir, yapay zeka, bulut bilişim, dijital dönüşüm, ileri imalat gibi konularda kendi alanlarının öncü teknoloji firmaları ve sektör profesyonelleriyle buluşacak.

Yenilikçi öğrenme imkanı

Üniversitelerin de bu işbirliğinde, öğrencilere sundukları eğitim olanaklarını yenilikçi bir modelle zenginleştirmek üzere çok önemli bir inisiyatifi üstlendiklerini bildiren Kacır, ilk uygulamasını 2022-2023 döneminde devreye aldıkları programda 36 farklı ders içeriğini 1500'ü aşkın öğrenciyle buluşturduklarını ifade etti.

"Devasa bir üniversite-sanayi iş birliği platformunun temellerini atabilme noktasına geldik"

Kacır, gelinen noktada ASELSAN, Arçelik, Baykar, Cezeri, TUSAŞ, Turkcell, TÜBİTAK, Türksat gibi alanlarında öncü onlarca firma ve kurumun, 84 üniversiteden on binlerce öğrencinin faydalandığı devasa bir üniversite-sanayi işbirliği platformunun temellerini atabilme noktasına geldiklerine dikkati çekti.

"Gençlerimiz Milli Teknoloji Hamlesi'ni en üst düzeyde sahiplenmeye devam edecek"

En büyük yatırımı insan kaynağına yapmaya devam edeceklerini belirten Kacır, şu değerlendirmede bulundu:

İnanıyorum ki gençlerimiz de Milli Teknoloji Hamlesi'ni en üst düzeyde sahiplenmeye devam edecekler. Onların katkılarıyla büyüyen, güçlenen, sınırları aşan, özgüven ve iddia sahibi Türkiye'nin yükselişine şahitlik edeceğiz.

Kacır, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bünyesinde, Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu'nu gerçekleştiren ülkenin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da bir seminer programıyla öğrencilerle buluşacağı bilgisini verdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)