'Bilinçli tüketici' dersi müfredata girdi

Günümüzde artan dijital uygulamalar ve sosyal medya tüketicileri kandırmaya odaklandığı için bilinçli tüketici olmanın önemi arttı.

Öğrencilerin erken yaşlarda tüketici hakları konusunda bilinçlendirilmesi için ilköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi konulacak.

ÖĞRENCİLERE FIRSAT EŞİTLEĞİ

2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlediği bilgilere göre, çocukların genç yaşta belirli alanlarda beceri sahibi, üretken ve sosyal birer vatandaş olarak yer almalarının sağlanması için kaliteli, ücretsiz ve okul öncesi eğitime erişimlerinde fırsat eşitliği sağlanacak.

Bu kapsamda okul öncesine erişimin artırılması için gerekli fiziki ve beşeri altyapı oluşturulacak. Okul öncesine eğitimde ihtiyaç duyulan dersliklerin yapımı sürecek.

Kaliteli okul öncesine eğitime erişimi kolaylaştırmak üzere ekonomik ve sosyal gelişmişlik düzeyleri dikkate alınarak öncelikli bölge ve ailelerin ihtiyaçları için farklı modeller üzerine çalışmalar yapılacak.

Okul öncesi eğitimde geçici köy ana sınıfı, taşıma merkezinde ana sınıfı, evde okul öncesi eğitim erişim modelleri uygulanacak.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ÖNCELİKLENDİRİLECEK

Hayırseverlerden ve özel sektörden gelen desteklerin öncelikle okul öncesi eğitim alanına yönlendirilmesi teşvik edilecek. Bunun için gelen desteklerin öncelikle okul öncesi eğitim alanına yönlendirilmesi için tüm valiliklere gerekli duyuru, bilgilendirme ve yönlendirme yapılacak.

ÖĞRENCİLER ERKEN YAŞLARDA TÜKETİCİ HAKLARI KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRİLECEK

Programda, üretici ve tüketici haklarının korunduğu, kalite odaklı, kolay ve düşük işlem maliyetli bir ticaret ortamının sağlanması da amaçlanıyor.

Bu kapsamda tüketicinin korunmasıyla ilgili mevzuat gözden geçirilecek, hassas tüketici gruplarına özel önlemler getirilecek ve uygulamalar güncellenecek.

BİLİNÇLİ TÜKETİCİ DERSİ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE ÖZEL

İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi konularak öğrencilerin erken yaşlarda tüketici hakları konusunda bilinçlendirilmesi sağlanacak, ayrıca uygun olan seçmeli derslerin öğretim programlarında bilinçli tüketime yönelik içeriklere yer verilecek.