Diyarbakır'da minik öğrencilerden hastalara moral

Selahaddin Eyyubi İlkokulu’nda eğitim gören öğrenciler için değerler eğitimi kapsamında, “Hastalara Moral İçin Kitap Okuyalım Projesi” hazırlandı.

Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi yönetiminin desteğiyle yürütülen proje kapsamında öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde haftanın belirli günlerinde hastaneyi ziyaret ediyor.

Minik öğrenciler, palyatif bakım servisinde uzun süre tedavi gören hastalara hikâye ve roman okuyarak onların moral bulmasına katkı sağlıyor.

"ÖĞRENCİLERİMİZ, BU DEĞERLERİ YAŞAYARAK ÖĞRENİYOR"

Sınıf öğretmeni İbrahim Kösem, proje kapsamında belirli gün ve saatlerde öğrencilerle birlikte hastaları ziyaret ettiklerini söyledi.

Hijyen kuralları gözetilerek ziyaretlerin dönüşümlü olarak 5-6 öğrenciyle gerçekleştirildiğini belirten Kösem, öğrencilerin hastalara kitap okuyarak onlarla vakit geçirdiğini ifade etti.

Bu buluşmaların hem öğrenciler hem de hastalar için anlamlı olduğunu dile getiren Kösem, şunları söyledi:

Öğrencilerimiz dayanışma, yardımlaşma, empati ve merhamet gibi milli ve manevi değerleri yaşayarak öğreniyor. Ziyaretler sırasında hastalarımızın yüzünde oluşan tebessüm hepimizi mutlu ediyor.

"HASTALAR MUTLU OLUNCA BEN DE MUTLU OLUYORUM"

Projeye katılan 2. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Sarya Yılmaz, hastalara kitap okumanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Projede gönüllü yer alan Nergis Arslan da kitap okumayı çok sevdiğini belirterek, “Kitap okuyunca hastalar mutlu oluyor, ben de mutlu oluyorum.” ifadelerini kullandı.

HASTANEDE UMUT DOLU ANLAR

Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Fesih Uyan ise öğrencilerin düzenli ziyaretlerinin hastalara moral verdiğini söyledi.

Ramazan ayı boyunca etkinliğin devam edeceğini belirten Uyan, “Çocuklarımızın sesi hastanemize neşe ve umut kattı. Hastalarımızın yüzündeki tebessüm bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Aynı zamanda çocuklarımızda empati ve sosyal sorumluluk bilincinin gelişmesine katkı sağlanıyor.” diye konuştu.

"BU ZİYARETLERİ HİÇ UNUTMAYACAĞIM"

Solunum sıkıntısı nedeniyle bir yılı aşkın süredir hastanede tedavi gören 44 yaşındaki Resul Bekçi ise öğrencilerin ziyaretinden büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Miniklerin kendisine kitap okuduğunu anlatan Bekçi, “Çocukları görünce çok seviniyorum. Bu ziyaretleri hiç unutmayacağım. Bu tür etkinlikler bizi hayata bağlıyor. Daha da artmasını isterim.” dedi.