Çatışmalar Sudanlı Türkçe öğrencilerinin eğitimini aksattı: Türkiye’den destek bekliyorlar

Sudan’da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar, Türkçe eğitimi alan öğrencilerin derslerini aksatıyor. Hartum’daki Kur’an-ı Kerim ve İslami Bilimler Üniversitesi bünyesinde Türk kurumlarının katkılarıyla verilen Türkçe dersleri, öğrencilerin eğitimi için kritik öneme sahip.

KISITLI KAYNAKLARLA EĞİTİM SÜRDÜRÜLÜYOR

Üniversitede Türkçe kitaplar Yunus Emre Enstitüsü tarafından sağlanırken kütüphane, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından destekleniyor. 2012’de kurulan programda yıllık ortalama 400 öğrenci eğitim görürken, şu anda 367 Sudanlı öğrenci Türkçe öğreniyor.

ÖĞRENCİLER ÇATIŞMALARIN ZARARINI ANLATIYOR

Türkçe öğrencisi Ali Nur, çatışmalar nedeniyle uzun süre eğitim alamadığını ve üniversitedeki bazı sınıflarda oturacak sıra bile olmadığını ifade etti. Türk kültürüne duyduğu ilgiyi dile getiren Nur, “Türkiye’ye gelmek, Adana’yı görmek ve Adana kebabı yemek istiyorum. Savaş sebebiyle burada durum çok kötü, biraz yardım çok iyi olur.” dedi.

Mustafa Yasir ise 3 yıldır Türkçe öğreniyor ve dilin Arapçaya yakın olmasının öğrenimini kolaylaştırdığını belirtti. Çatışmaların eğitimi olumsuz etkilediğini söyleyen Yasir, “Savaş döneminde ders çalışacak materyal ve hoca bulamıyorduk, okullar kapandı, yabancılar ülkeyi terk etti. Biz de tek başımıza kaldık.” ifadelerini kullandı.

TÜRKÇE VE KÜLTÜRE BÜYÜK İLGİ

Öğrenciler, Türkçe öğrenmenin kültürel gelişim için önemine dikkat çekiyor. Yasir, Türk edebiyatına olan ilgisini göstererek, Necip Fazıl Kısakürek’in “Ayak Sesleri” şiirini ezbere okuduğunu belirtti.