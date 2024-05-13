Cevdet Yılmaz: Öğretmene şiddete tutuksuz yargılama olmayacak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, öğretmenlere yönelik şiddet olaylarını önleyecek, daha fazla caydırıcı olacak ve faillere yönelik cezaları artıran bir yasal düzenlemenin gündemlerinde olduğunu söyledi.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, son günlerde eğitimcilere saldırılarla ilgili Ankara Atatürk Lisesi’ni ziyaret etti.

Burada konuşma yapan Yılmaz, öğretmenlere yönelik şiddet konusunda yeni adımlar atacaklarını söyledi.

Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Eğitim çalışanlarına yönelik şiddet kabul edilemez"

Başkent Ankara’nın köklü eğitim kurumlarından Ankara Atatürk Lisesi’ndeyiz. Çocuklarımızı geleceğe hazırlayan, gönül dünyamızı aydınlatan öğretmenlerimizle birlikteyiz. Eğitim çalışanlarına yönelik kabul edilemez şiddet olaylarına karşı tavrımızı burada bir kez daha net şekilde ortaya koyuyoruz. Eğitim camiamıza yönelen her türlü şiddeti, ülkemizin geleceğine yapılan bir saldırı olarak görüyor ve şiddetle kınıyoruz.



Eyüpsultan'da gerçekleşen elim hadisede hayatını kaybeden eğitimci İbrahim Oktugan'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm eğitim ailesine başsağlığı diliyorum.



Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve görevi esnasında şehit olmuş öğretmenlerimizi minnetle yâd ediyorum.

"Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda öğretmeni güvence altına alacak çerçeveyi netleştiriyoruz"

Emekli ve görevleri başında olan tüm öğretmenlerimize sağlıklı huzurlu ömürler diliyorum. Şiddet, insanlığın ve değerlerimizin de en büyük düşmanıdır. Öğretmenlere yönelik şiddet olaylarını önleyecek, daha fazla caydırıcı olacak, faillere yönelik cezaları arttıran bir yasal düzenleme gündemimizdedir.



Soruna köklü ve kalıcı çözüm için, hazırlıklarını sürdürdüğümüz Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda öğretmeni güvence altına alacak çerçeveyi netleştiriyoruz. AK Parti Meclis Grubumuz ile istişare içinde hazırlanan taslak metin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelecektir.

"Öngörülen cezalar yüzde 50 oranında artırımlı olarak verilmeli"