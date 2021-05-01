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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 8 üniversiteye 10 yeni fakülte

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 8 üniversiteye 10 yeni fakülte

Bazı fakültelerin kurulması ile bazı yüksekokulların kapatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yer aldı.