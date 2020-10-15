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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020-2021 YÖK Akademik Yılı Açılış Törenine katıldı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020-2021 Akademik Yılı Açılış Törenine katıldı
    • AA & Ensonhaber
    • 15.10.2020 - 14:46
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020-2021 YÖK Akademik Yılı Açılış Törenine katıldı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de gerçekleşen 2020-2021 Akademik Yılı Açılış Törenine katıldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerde yüz yüze eğtiimin başlamasına ilişkin, "Uzaktan eğitim tecrübesi önemli ancak örgün eğitimin yerini tutmaz. Mümkün olan en kısa sürede yüz yüze eğitimi başlatmayı hedefliyoruz." dedi.

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