Petrol
102.35
1.76%
Euro
16.05
-0.02%
Dolar
14.74
0.04%
Altın
923.44
0.93%
Borsa
2393
2.06%
Bitcoin
633.700
-2.06%
BTXN Coin
32.83
-2.89%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Güneşli 10 C
    Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, sahurda da öğrencilerin hizmetinde

    Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, sahurda da öğrencilerin hizmetinde

    Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, ders çalışmak ve kaynaklardan faydalanmak isteyen öğrenciler tarafından sahur vaktinde de yoğun ilgi görüyor.
    • AA
    • 09.04.2022 - 05:51
    • Güncelleme : 09.04.2022 - 07:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Kullanıcılara 7 gün 24 saat hizmet veren kütüphaneye gelenler, yeni kimlik kartlarıyla giriş yaparak burada bulunan 4 milyonun üzerinde basılı kaynağın yanı sıra elektronik kaynak bakımından da zengin içeriklere ulaşabiliyor.

    Gece saatlerinde de yoğun ilgi gören kütüphanede çalışanlara ücretsiz ikramlarda bulunuluyor.

    Üniversite sınavına hazırlanan 19 yaşındaki Ömer Çelik, Millet Kütüphanesi'ne açıldığından bu yana geldiğini belirterek ortamın sessiz ve ders çalışmaya çok elverişli olduğunu söyledi.

    Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, sahurda da öğrencilerin hizmetinde - FOTO GALERİ

    Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, sahurda da öğrencilerin hizmetinde - VİCDEO

    "Uzun soluklu çalışabiliyorum"

    Muhammed Furkan Ünal da istediği bölüme yerleşemediği için üniversite sınavına tekrar hazırlandığını ve sıkça kütüphaneye ders çalışmaya geldiğini ifade etti.

    Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, sahurda da öğrencilerin hizmetinde #1

    Kütüphane ortamının kendisini çalışmaya teşvik ettiğini aktaran Ünal, "Herkes çalışıyor. Ortam mükemmel. Çalışıyorlar ve ben de bırakamıyorum. Uykum geldiğinde kahve bedava. Alıyorum içiyorum ve biraz daha çalışmaya devam ediyorum. Çok güzel bir imkan. Evde biraz daha disiplinsiz oluyorum. Burada çalışan insanları görünce bu beni gaza getiriyor. O yüzden çalışmaya uzun soluklu bir şekilde devam edebiliyorum." dedi.

    Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, sahurda da öğrencilerin hizmetinde #2

    "Pek çok şeyi burada ücretsiz yapıyoruz"

    Gazi Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi Mürüvet Gürsoy, uzak bir yerde oturmasına rağmen çevresindekilerin tavsiyesiyle kütüphaneye gelmeye başladığını ifade ederek devletin böyle bir imkan sunmasından dolayı mutlu olduğunu belirtti.

    Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, sahurda da öğrencilerin hizmetinde #3

    Gürsoy, hizmetten memnun olduğunu ve herkesin buraya gelmesini istediğini dile getirerek "Buradaki olanakları görsünler. Pek çok şeyi dışarıda ücretli yaparken biz burada ücretsiz yapabiliyoruz. Mesela otomatlardan ücretsiz bir şekilde faydalanabiliyoruz. Bu gerçekten çok güzel bir şey. Çünkü öğrenciyiz cebimizi de düşünmek zorundayız." dedi.

    Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, sahurda da öğrencilerin hizmetinde #4

    "Sadece döküman değil, dizinleme de gayet iyi"

    Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde stajyer doktor olan Burak Ünal, sosyal medya ve arkadaş tavsiyesiyle kendisinde merak uyandığını daha sonrada kütüphaneye gelmeye başladığını söyledi.

    Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, sahurda da öğrencilerin hizmetinde #5

    Çok sayıda kaynağa rahatça ulaşabildiğini ifade eden Ünal, "Sadece doküman zenginliği değil, dizinleme de gayet iyi durumda. Belli başlı salonlar 7/24 açık. Bu da gecenin yarısı olmasına rağmen epey rağbet görmesi anlamına geliyor. Tercih edilen bir yer." dedi.

    Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, sahurda da öğrencilerin hizmetinde #6

    Mehmet Erhan ise genelde kütüphanede sabahladıklarını, ikramlardan yararlanmanın ve sessiz bir ortamda çalışmalarının kendilerine çok fayda sağladığını dile getirdi.

    Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, sahurda da öğrencilerin hizmetinde #7

    Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, sahurda da öğrencilerin hizmetinde #8

    Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, sahurda da öğrencilerin hizmetinde #9

    Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, sahurda da öğrencilerin hizmetinde #10

    Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, sahurda da öğrencilerin hizmetinde #11


    İlginizi Çekebilir

    Tesla'nın yeni kripto para işlem platformu 3-4 ayda milyoner yapıyor
    Tesla

    Tesla'nın yeni kripto para işlem platformu 3-4 ayda milyoner yapıyor

    Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler
    Yaşam

    Yurt dışı seyahatlerde aşı ve PCR testi isteyen ülkeler

    Kulüpler Birliği'nden Spor Yasası açıklaması
    Futbol

    Kulüpler Birliği'nden Spor Yasası açıklaması

    Görüş Bildir