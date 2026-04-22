Denizli’de pilot okulda turnike sistemi: Şiddet ve devamsızlık neredeyse sıfırlandı

Denizli’nin Çivril ilçesinde bir lisede hayata geçirilen kartlı geçiş ve turnike sistemi, okul güvenliğinde dikkat çeken bir dönüşüm sağladı. Kılıçarslan Anadolu Lisesi’nde uygulanan model, hem güvenlik hem de öğrenci takibi açısından örnek gösteriliyor.

"GÜVENLİ OKUL" PROJESİYLE YENİ DÖNEM

Okul Aile Birliği ve okul yönetiminin ortak çalışmasıyla başlatılan “Güvenli Okul” projesi kapsamında, kampüs girişine turnike sistemi kuruldu. Kartlı geçiş sistemi sayesinde okul içerisine izinsiz girişlerin tamamen önüne geçildi.

YABANCI GİRİŞİNE KARŞI TAM KONTROL

Uygulamayla birlikte okulun güvenlik seviyesi artırılırken, öğrenci hareketleri de daha sıkı takip edilmeye başlandı. Sistem sayesinde ders saatlerinde okuldan izinsiz çıkışlar da büyük ölçüde engellendi.

DEVAMSIZLIK ANINDA VELİYE BİLDİRİM

Sistemin en dikkat çeken uygulamalarından biri de otomatik SMS bilgilendirmesi oldu. Ders başlangıcından sonraki 15 dakika içinde okula giriş yapmayan öğrencilerin velilerine anlık mesaj gönderiliyor.

Bu sayede aileler, çocuklarının okul durumunu eş zamanlı takip edebiliyor.

3 YILDIR OLUMSUZ OLAY YAŞANMADI

Okul yönetiminden alınan bilgilere göre sistemin aktif olduğu son üç yıllık süreçte okul içinde ya da çevresinde herhangi bir ciddi asayiş olayı yaşanmadı. Bu durum, uygulamanın güvenlik açısından etkisini ortaya koydu.

Velilerden gelen olumlu geri dönüşlerle desteklenen sistem, bölgedeki diğer eğitim kurumları tarafından da ilgiyle takip ediliyor. Modelin, yaygınlaştırılması halinde okul güvenliği ve öğrenci takibinde yeni bir standart oluşturabileceği değerlendiriliyor.