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DGS tercih işlemleri 2 Ekim'e kadar yapılabilecek

DGS tercih işlemleri 2 Ekim'e kadar yapılabilecek

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, DGS işlemleriyle ilgili açıklama yaptı. Aygün, tercihlerin 2 Ekim'e kadar alınacağını söyledi.