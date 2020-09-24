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    DGS tercih işlemleri 2 Ekim'e kadar yapılabilecek

    ÖSYM Başkanı Halis Aygün, DGS işlemleriyle ilgili açıklama yaptı. Aygün, tercihlerin 2 Ekim'e kadar alınacağını söyledi.
    • AA
    • 24.09.2020 - 16:16
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    DGS tercih işlemleri 2 Ekim'e kadar yapılabilecek

    Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih işlemleri başlıyor.

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, DGS) tercih işlemlerinin yarın başlatılacağını duyurdu.

    TERCİHLER 2 EKİM'E KADAR YAPILABİLECEK

    Aygün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "2020-DGS tercih işlemlerini yarın başlatacağız. Tercihlerinizi 25 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

    ÖSYM Başkanı Halis Aygün, adayların yapacakları tercihlerin hayırlı olmasını diledi.

    DGS tercih işlemleri 2 Ekim e kadar yapılabilecek #1

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