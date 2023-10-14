Dünyanın en iyi üniversiteleri listesinde hedef: İlk 100'de yer almak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Programı gerçekleşti. Burada konuşan Cevdet Yılmaz, dünyanın en iyi ilk 100 üniversitesi listesinde Türkiye'nin varlığını yükselmesinin hedeflendiğini belirtti.

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Programında konuştu.

Yılmaz, Türkiye'de üniversite sayısının 76'dan 208'e çıktığını, öğretim görevlilerinin sayısının 70 binden 184 bine, öğrenci sayısının ise 1,6 milyondan yaklaşık 8 milyona çıktığını belirtti.

Öğrenci yurtlarının yatak kapasitesinin 954 bine yükseldiğini vurgulayan Yılmaz, bu sayının en kısa zamanda 1 milyona ulaştıracaklarının da bilgisini verdi.

Konuşmasında öğrencilere yapılan ayrıcalıkları sıralayan Yılmaz, öğrencilere teknolojik cihaz ve ayda 10 cigabayt internet desteği sağlandığını hatırlattı.

Cevdet Yılmaz, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi açılışında Türk üniversitelerinin başarılarını dile getirdi.

Hedef: İlk 100 listesine Türk üniversitelerinin girmesi

Türk üniversitelerin dünya sıralamasında ilk 100 listesine girmesinin hedeflendiğini aktaran Yılmaz, şunları söyledi:

Türkiye ilk 100 üniversiteye girme hedefinde adım adım ilerliyor. İnşallah önümüzdeki hafta gündeme gelecek Kalkınma Planı’nda bu hedefleri paylaşacağız.

İlk kez 3 üniversite ilk 400'de

Yılmaz, ayrıca açıklanan listelerde ilk kez 3 üniversitenin ilk 400'de yer almasından dolayı da teşekkür etti.

"İlk 500'e giren Türk üniversitelerinin sayısı en az 10'a çıkmalı"

Yılmaz, ilk 100 listesinde yer almak hedefinin dışında ilk 500'e giren Türk üniversitelerinin sayısını en az 10'a çıkartmak istediklerini belirtti.

"Van, listede yer aldı"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin sıralamada yer alan 75 üniversitenin arasında bulunmasının ve farklı listede 9 akademisyenin de yer almasının çok anlamlı olduğunu belirten Yılmaz, bu başarının Türkiye'nin en uç noktalarına taşınmasının ayrı bir anlamı olduğunu belirtti.

Yılmaz, üniversitelerin birbirinin kopyası olmaması gerektiğini ve farklılaşmaların arandığını sözlerine ekledi.