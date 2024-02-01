Eğitimde 2024-2028 Stratejik Plan yayınlandı! Öğrencilerin devamsızlık oranı düşürülecek Milli Eğitim Bakanlığı'nın önünde bulunan 4 yıllık stratejik planda öğrencilerin devamsızlığına odaklanıldı. Stratejik planda devamsızlık oranının düşürülmesi ve sınıf tekrarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

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Şu anda 100 öğrenciden 27'si 20 günden fazla devamsızlık yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, bu devamsızlık oranının nedenlerini araştırdı ve devamsızlığı azaltmak için çözüm önerilerini not aldı. Amaç bu oranı 2028'de 24,5'e düşürmek.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2028 Stratejik Planı'nı yayınladı.

Bakanlığın önümüzdeki 4 yıla ilişkin hedeflerinin yer aldığı planda "devamsızlık" başlığı dikkat çekiyor.

Plana göre, bakanlık eğitimin her kademesinde devamsızlık oranlarını düşürmek için çalışmalar yürütecek.

Önlemler alınacak

Buna göre, devamsızlığın önlenmesi için rehberlik sistemlerinin geliştirilmesine, temel eğitimde sınav baskısı oluşturmayacak bir geçiş sistemine ihtiyaç duyulduğu bildirildi.

NTV Haber’den Öykü Tüccar’ın haberine göre; öğrencilerin devamsızlık oranları düşürülecek, sınıfta tekrarı engellenecek.

Geçmiş stratejik plan dönemi incelenerek eksiklikler saptandı

Bakanlık tarafından 100 binden fazla paydaşın görüşüne başvurularak hazırlanan plan kapsamında, 2019-2023 yılları arasında tamamlanan faaliyetler masaya yatırıldı, eğitimde zayıf yönler belirlendi.

4 yıl için 7 amaç ve 33 hedef

Milli Eğitim Bakanlığı, yayınladığı 2024-2028 Stratejik Planı'na göre ise 4 yıl için 7 amaç ve 33 hedef belirledi.

Planda öğrencilerin devamsızlığı ele alındı

Planda öğrencilerin devamsızlığına vurgu yapılarak, devamsızlık yapıldığında sene kaybının en aza indirilmesi amacı ile hareket edildi.

Her 100 öğrenciden 27'si devamsız

Aktarılan verilere göre, Anadolu liseleri, fen liseleri ve sosyal bilimler liselerine giden her 100 öğrenciden 27'si, 20 günden fazla devamsızlık yapıyor.

Oran 2028'de yüzde 24,5'e düşecek

Hedef, strateji planında alınacak önlemlerle bu oranı 2028'de yüzde 24,5'e düşürmek.

İlkokul ve ortaokullardaki hedef

Bu kapsamda, 20 gün ve üzeri devamsızlık yapan öğrencilerin oranı 4 yıl içerisinde, ilkokulda yüzde 11,61'den yüzde 7'e, ortaokulda yüzde 14,76'dan yüzde 10'a düşürülecek.

Devamsızlık nedenleri:

Strateji planında, tespit edilen devamsızlık nedenleri şöyle sıralandı:

-Eğitim maliyetlerinde öngörülemeyen artışlar yaşanması,

-Maddi imkansızlıklar,

-Eğitim öğretim ortamlarının öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz olması.