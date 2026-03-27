Hürmüz Boğazı'ndan 2 günde 7 gemi geçti: İzinsiz geçen gemiler alevler içinde

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi trafiği, ciddi şekilde sekteye uğradı.

Küresel petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği stratejik öneme sahip Boğaz'da, tarihsel günlük ortalama 138 gemi geçişi yapılırken, çatışmaların başlamasından bu yana trafik büyük ölçüde azaldı.

2 GÜNDE 7 GEMİNİN GEÇİŞİNE İZİN VERİLDİ

Bölgede yaklaşık bin 900 ticari gemi mahsur kaldı ve geçişler tek haneli seviyelere geriledi.

Anlık gemi takip şirketi MarineTraffic verilerinden derlenen bilgilere göre, 25 ve 26 Mart tarihlerinde Hürmüz Boğazı'ndan toplam 7 ticari gemi geçiş yaptı.

Bu gemilerin 3'ü petrol ürünü, 2'si LPG tankeri, diğer 2'si ise kuru yük gemisiydi.

25 Mart'ta 2 gemi, 26 Mart'ta ise 5 gemi geçiş gerçekleştirdi.

İZİNSİZ GEÇEN GEMİLER ALEVLER İÇİNDE KALDI

Hürmüz Boğazı'ndan izin almadan geçiş yapmaya çalışan Tayland bayraklı bir ticari geminin alevler içinde kaldığı görüntüler, medyada paylaşıldı.

Bu tür izinsiz geçiş girişimleri, bölgedeki güvenlik önlemleri nedeniyle ağır sonuçlar doğuruyor ve gemilerin büyük kısmının rotasını değiştirmesine yol açıyor.

ÇOK SAYIDA GEMİYE SALDIRI DÜZENLENDİ

Savaşın başlamasından bu yana Boğaz çevresinde çok sayıda gemi saldırıya uğradı.

Daha önce Tayland bayraklı Mayuree Naree gibi gemilerin hedef alındığı ve yangın çıktığı rapor edilmişti.

İngiltere Deniz Ticaret Örgütü verileri, Boğaz'daki trafiğin durma noktasına gelmesinin tedarik zincirleri, küresel enerji fiyatları ve enflasyon üzerinde ciddi baskı yarattığını gösteriyor.

KISITLAMALAR KÜRESEL PİYASAYI ETKİLİYOR

Uzmanlar, Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamaların uzun sürmesi halinde dünya ekonomisinde daha geniş yankılar oluşabileceğini belirtiyor.

Bölgedeki gerginlik devam ederken gemilerin güvenliği ve geçiş izinleri konusunda yaşanan belirsizlikler, küresel deniz ticaretini olumsuz etkilemeye devam ediyor.