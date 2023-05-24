Halk eğitimi kurslarından 18 milyon 750 bin kişi yararlandı MEB'e bağlı halk eğitimi kursları birçok alanda verdiği eğitimlerle vatandaşların göz bebeği olmaya devam ediyor.

AA

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı halk eğitimi kurslarında yemek yapmaktan dikişe, müzikten fotoğraf çekmeye kadar saymakla bitmeyen branşlarda eğitimle buluşmak mümkün.

Eğitim için yaş sınırının olmadığı merkezlerde usta eğiticiler deneyimlerini öğrencilere aktarıyor.

Toplam 4 binden fazla kurs sağlanan eğitim sonrasında istihdam olanağı da mümkün.

"Eğitimlerden bir yılda 18 milyon 750 bin vatandaş yararlandı"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakan Özer, halk eğitimi merkezlerinde açılan kurs ve vatandaşların erişimi ile ilgili son verileri sosyal medya hesabından açıklayarak, halk eğitimi kurslarından 2022 yılından bugüne 18 milyon 750 bin vatandaşın yararlandığını bildirdi.

"İstihdam ve dijitalleşme hamlesi"

Bakan Özer açıklamasında, kurslarla sağlanan hizmeti şu ifadelerle anlattı: