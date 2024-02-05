Hatay'da depremin yıl dönümünde eğitime 1 gün ara verildi Asrın felaketinin 1. yılı nedeniyle depremden büyük ölçüde etkilenen Hatay'da okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

DHA

Türkiye'nin unutmayacağı en acı tarih: 6 Şubat 2023...

9 saat arayla yaşanan iki büyük depremin ardından yurdun güneyi adeta yerle bir oldu.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan afetten en fazla ise Hatay etkilendi.

Yıl dönümünde mezarlıklar doldu

Antakya, Kırıkhan ve Defne'de büyük bir yıkım oldu. Binlerce can da hayatını kaybetti.

Depremin 1. yılı nedeniyle yaşamını yitiren vatandaşlar büyük bir hüzünle anılıyor. Mezarlıklara ise bugünden ziyaretler yapılmaya başlandı.

Eğitime ara verildi

Bu kapsamda depremin binaları yıktığı ve binlerce insanın ölümüne neden olduğu Hatay'da bir karar alındı.

Valilik, afetin birinci yıl dönümünde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)