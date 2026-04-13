İdlib’de savaşın izleri siliniyor: Türkiye’nin desteğiyle okul yeniden eğitime açıldı

Suriye’nin İdlib iline bağlı Muhambil beldesinde savaş nedeniyle ağır hasar gören bir okul, Türkiye’nin destek verdiği çalışmalar sonucunda yeniden eğitim hayatına döndü. Uzun süre kullanılamaz halde kalan okul, yapılan onarımın ardından öğrencilerini yeniden kabul etmeye başladı.

SAVAŞTA YIKILAN OKUL YENİDEN AÇILDI

Rejim güçlerinin saldırılarında zarar gören ve bir dönem farklı amaçlarla kullanıldığı belirtilen okul, bölge halkının talebi üzerine Türkiye merkezli sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle yeniden inşa edildi. 11 derslikli yapının yanı sıra fen ve idari bölümler de tamamen yenilendi.

"HİKMET İLKOKULU"

Onarım çalışmaları tamamlanan okul, “Hikmet İlkokulu” adıyla yeniden hizmete açıldı. Sınıflar farklı tarihi şahsiyetlerin isimleriyle düzenlenirken, okul duvarları eğitim ve motivasyon temalı görsellerle süslendi.

Okulun açılış programına Türkiye’nin Halep Başkonsolosu Muammer Hakan Cengiz, Şam Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Muhammet Musa Budak, TİKA yetkilileri ve bölge temsilcileri katıldı. Programda Türkiye’nin eğitim alanındaki katkılarına dikkat çekildi.

"SURİYE'NİN YENİDEN İNŞASINDA EĞİTİM TEMEL TAŞ"

Türkiye’nin Halep Başkonsolosu Muammer Hakan Cengiz, yaptığı açıklamada bölgedeki çalışmaların yeni bir yeniden inşa sürecinin başlangıcı olduğunu belirterek, Türkiye’nin eğitim alanındaki desteğinin süreceğini ifade etti.

800 ÖĞRENCİ EĞİTİM GÖRECEK

Yetkililer, okulda sabah ve öğle grupları halinde toplam yaklaşık 800 öğrencinin eğitim göreceğini bildirdi. Bölge halkı ise okulun yeniden açılmasını memnuniyetle karşıladı.