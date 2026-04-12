Elazığ'da polis antrenör, ringde geleceği inşa ediyor

Elazığ’da hem emniyet teşkilatında görev yapan hem de karate antrenörlüğü üstlenen Turgut Gürgöze, mesai sonrası zamanını gençlere ayırarak dikkat çeken bir başarı hikayesine imza atıyor. Gürgöze, kurduğu spor kulübü aracılığıyla çocukları sporla buluşturup onları hem hayata hem de şampiyonalara hazırlıyor.

GÜNDÜZ POLİS, AKŞAM ANTRENÖR

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü’nde görev yapan Gürgöze, mesaisinin ardından spor salonuna geçerek öğrencileriyle buluşuyor. Elazığ Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu’nda çalışmalarını sürdüren antrenör, yaklaşık 100 sporcuyu geleceğe hazırlıyor.

AMAÇ: KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN UZAK, DİSİPLİNLİ NESİLLER

Gürgöze, sporun sadece fiziksel değil, aynı zamanda karakter gelişimi açısından da önemli olduğuna dikkat çekerek, çocukları vatan sevgisi, saygı ve disiplin çerçevesinde yetiştirmeyi hedeflediğini belirtiyor.

“Polislik sadece suçla mücadele etmek değil, aynı zamanda geleceği korumaktır” diyen Gürgöze, gençlerin hayatına dokunmayı görev edindiğini ifade ediyor.

KISA SÜREDE BÜYÜK BAŞARI

Kurulduğu günden bu yana önemli başarılar elde eden kulüp, çeşitli organizasyonlardan madalyalarla dönüyor. Bir yıl gibi kısa sürede 10 sporcunun milli takım gelişim kamplarına gönderildiği belirtilirken, genç sporcuların ulusal ve uluslararası arenada kendilerini göstermeye başladığı vurgulanıyor.

AİLELERİN GÜVENİ EN BÜYÜK DESTEK

Ailelerin desteğinin kendileri için büyük önem taşıdığını belirten Gürgöze, polis kimliğinin bu güveni artırdığını dile getiriyor. Velilerin çocuklarını gönül rahatlığıyla teslim ettiğini ifade eden antrenör, bu güvene layık olmak için çalıştıklarını söylüyor.

MİNİK SPORCULARIN BÜYÜK HEDEFLERİ VAR

Antrenörlerinin desteğiyle özgüven kazandıklarını dile getiren öğrencilerden Yaren Betül Yılmaz, kısa sürede Türkiye üçüncüsü olduğunu belirtirken, Metehan Aydın ise hedefinin Avrupa şampiyonluğu olduğunu söylüyor. Henüz 6 yaşındaki Elisa Meva Şık da dünya şampiyonu olma hayaliyle çalışmalarını sürdürüyor.

SPORLA ŞEKİLLENEN BİR GELECEK

Turgut Gürgöze’nin öncülüğünde yürütülen çalışmalar, sadece sportif başarı değil, aynı zamanda bilinçli ve güçlü bireyler yetiştirmeyi amaçlıyor. Elazığ’da yükselen bu örnek proje, gençlerin hayatına dokunarak toplumsal dönüşüme katkı sunuyor.