İstanbul’daki Yurtların Fiyatlarını Eyurtlar.com Yayınladı !

Toplamda 58 üniversite bulunan İstanbul’da 2021-2022 yurt fiyatları da yeniden düzenleniyor.

İstanbul’da 13 adet devlet ve 45 adet vakıf üniversitesi bulunmaktadır. Mimar Sinan, Boğaziçi, Marmara üniversitesi ve İstanbul teknik üniversitesi merkezi konumda bulunan İstanbul yurt komisyonuyla birlikte öğrencilerin ikamet edecekleri yerlerin belirlenmesine öncü olmuştur. Toplamda 58 üniversite bulunan İstanbul’da 2021-2022 yurt fiyatları da yeniden düzenleniyor.

İstanbul’da Kız Öğrenci Yurt Fiyatları

İstanbul’da Hisarüstü’nde bulunan Boğaziçi üniversitesi İstanbul kız yurtları için geniş bir alana sahiptir. En düşük fiyat olarak yurt konforu ve imkanlarıyla birlikte yıllık fiyat 10.000 TL ile 15. 000 TL arasında düzenlenirken, en yüksek yurt fiyatları 50.000 TL’den başlamaktadır. Aylık ödemeler 900 TL ile 1. 500 TL arasında değişirken, tek kişilik, çift kişilik ve üç kişilik oda fiyatları da oda kişi sayısına göre değişiklik gösteriyor.

İstanbul yurt fiyatları, yeni düzenlemelerle kira fiyatlarından çok etkilenmeden en düşük seçenekleri Kadıköy, Beşiktaş ve Şişli bölgelerine göre farklı aralıklarla sunuyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılında pandemi koşullarına göre yeni düzenlemelere yer verilecek.

İstanbul’da Erkek Öğrenci Yurt Fiyatları

7/24 güvenlik, kafe, restoran, spor salonu ve yurt imkanlarındaki değişikliklere göre İstanbul erkek yurtları, fiyat düzenlemelerini pandemi koşullarına göre yeniden düzenliyor. Tek kişilik odalar, çift ve üç kişilik odalara göre TV, internet, yurt olanaklarına göre fiyat aralıkları en düşük 7.000 TL ile 15.000 TL arasındayken, en yüksek fiyatlar ise yıllık 80.000 TL ile 100.000 TL arasında yer almaktadır.

İstanbul yurtları üzerinden yapılan düzenlemelerle, erkek yurtlarında tek kişilik odalar pandemi koşullarına göre değişiklikler gösterirken, fiyatların da aşırıya kaçmaması için komisyon üzerinden genel değerlendirmeler yapılıyor. Peşin ödemelerde % 10 indirim seçenekleri de öğrencilere sunuluyor.

Yurt Rezervasyonları Eyurtlar.com Üzerinden Yapılabilecek

Üniversite öğrencilerinin kullanımına sunulan online yurt rezervasyon platformu Eyurtlar.com, erkek ve kız öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılamak üzere tüm Türkiye’deki yurtları bünyesinde barındırıyor. Yurt yetkililerinin sisteme odalarını ve fiyatlarını girmesi ile beraber öğrenciler, yurt rezervasyonlarını online olarak eyurtlar.com üzerinden yapabilecek. Ücretsiz iptal ve kesintisiz iade seçeneği hizmet veren yurtlara kolay bir şekilde ön rezervasyon yapmak mümkün. Yaptığınız rezervasyon ödemesi eyurtlar güvenli havuzunda toplanacak olup, öğrencinin onaylaması halinde yurtlara aktarılabilecek. Eyurtlar.com CEO’su Samet Ulusoy’dan edindiğimiz bilgiye göre, öğrenciler en çok İstanbul’da yurt ararken, daha sonra Ankara ve bunu da İzmir yurtları için arama yapan öğrenciler takip ediyor. Özel yurtların yanında kyk yurtları hakkında da bilgi veren eyurtlar, devlet yurtlarının tamamını görselleriyle beraber listeleyerek öğrencilerin hizmetine sunuyor. En çok kyk yurdu yine İstanbul’da bulunuyor. İstanbul kyk yurtları sayfasına ilgili bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

İstanbul’da En İdeal Yurt Fiyatları Ne Kadar?

Fatih ilçesinde bulunan İstanbul yurtları için en düşük fiyatlar yıllık 7.000 TL ile 9.000 TL olarak düzenlenirken, kız ve erkek yurtlarının lüks ile konfor olanaklarına göre de fiyatlar artabiliyor. 1,5 yıldır kapalı olan öğrenci yurtları açılış dönemlerinde farklı fiyat aralıkları sunmamak için bir araya gelerek yeni değerlendirmeler yapmaktadır.

İstanbul’da bulunan özel üniversiteler, Levent, Şişli, Cihangir ve Moda bölgelerinde apart tarzı yurt seçenekleri de yıllık ödemelerde farklılıklara yer veriyor. Türkiye’nin en geniş yurt odalarına sahip özel öğrenci yurtları, fiyat aralılarını pandemi dönemindeki koşullara göre düzenleyebiliyor.

İstanbul’da Lüks Öğrenci Yurdu Fiyatları

Lüks öğrenci yurtları, özellikle alışveriş merkezi imkanları, kuaför, restoran, spor salonu ve kafe olanaklarına yer vermektedir. Tek kişilik ve çift kişilik oda seçenekleri sunan lüks öğrenci yurtları için fiyat aralıkları 80.000 TL ile 120.000 TL yıllık ödemelerle düzenleniyor.

Oda genişliği, oda içinde TV, duş, wc, 7/24 güvenlik ve resepsiyon imkanları da sunan otel konseptli öğrenci yurtları için aylık ödemeler 1.500 TL ile 3.000 TL arasında değişiklik göstermektedir.

İstanbul’da Merkezi Konumda Olan Yurtlar

Şişli, Beşiktaş ve Kadıköy’de yer alan öğrenci yurtları lüks ve konfor aralıklarına göre değişiklik gösteriyor. Ulaşım kolaylığı sağlayan, kampüse ve eğitim merkezine yakın olan bölgelerde yer alan yurtların fiyatları da konfor derecesi yüksek olanlar arasında yer alıyor. Bu nedenle fiyat aralıklarının da bulundukları ilçelere göre farklılık göstermesinden dolayı yeni düzenlemeler yapılıyor. Pandemi döneminde yurt fiyatları da yeni düzenlemelere göre artış gösterirken, fiyatların ortalamamayı geçmemesi sağlanıyor.