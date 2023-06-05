Kahramanmaraş'ta 2 depremzede öğrenci LGS'de tüm sorulara doğru yanıt verdi Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'a kurdukları Muhsin Yazıcıoğlu Eğitim Kampında eğitim alan ve LGS'de tüm sorulara doğru yanıt veren öğrencileri tebrik etti.

ensonhaber.com

Türkiye, 4 ay önce tarihinin en büyük felaketi ile karşılaştı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 2 yıkıcı deprem, ülkenin güneyindeki 11 ili enkaza çevirdi.

Toplam 11 ilde etkili olan sarsıntı; Adana, Diyarbakır, Malatya, Hatay, Şanlıurfa, Osmaniye, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş, Elazığ ve Kilis'te büyük yıkıma neden oldu.

Yıkılan binlerce bina ise 50 bini aşkın kişiye mezar oldu.

Geçen zamana rağmen bölgede hummalı çalışmalar yürütülüyor. Enkaza döne şehirlerin yeniden ayağa kalkması için büyük bir mücadele veriliyor.

Devletin tüm kurumları, bakanlar, STK'lar, Mehmetçik ve gönüllüler ihtiyaçları karşılamaya devam ediyor.

Öte yandan depremin ardından vakit kaybetmeden bölgenin yardımına koşan isimlerden biri de Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım oldu..

Vali Kaldırım, bölgede ilk andan itibaren aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

Vali Kaldırım, depremzede öğrenciler için Muhsin Yazıcıoğlu Eğitim Kampı kurarak eğitimlerine devam etmesini sağladı.

Bu kapsamda kampta eğitim alan öğrenciler LGS'de büyük bir başarıya imza attı.

Vali Kaldırım öğrencileri tebrik etti

Kamptaki ilk denemelerinde 75’er net yapan Muhammed Talha ve Ömer Faruk isimli öğrenciler, LGS’de 90 sorunun tamamını doğru cevapladı.

Vali Kaldırım, öğrencilerin başarılarını sosyal medya hesabından duyurarak onları tebrik etti.

Vali Kaldırım ilk günden beri deprem bölgesinde

Meydana gelen 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri için Bölgeye Koordinator Vali olarak görevlendirilen Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım Depremin ilk gününden itibaren aralıksız 110 gün deprem bölgesinde kaldı.

Özellikle Kahramanmaraş’ta büyük özveriyle çalışan ve sürekli sahada halkın içinde olan Vali kaldırım Koordinatörlüğünde birçok başarılı projeye imza atıldı.

Çadırkentlerin kurulup yönetilmesi, depreme dönük gelen yardımların depolanıp dağıtıldığı depoların yönetilmesi, 50 bini aşkın vatandaşımızın yaşadığı 42 adet Konteyner kentin kurulması, köylere eşyalı 12440 konteynerin kurulması, dükkanı yıkılan esnaflarımız için 93 çarşıda toplam 4124 dükkanın kurulup esnaflarımzın hizmetine verilmesi, beslenme, barınma, eğitim, sağlık, psikososyal destekler gibi birçok hizmeti bizzat koordine ederek depremzedelerin yaralarının sarılmasında başarılı çalışmalar ortaya koydu.

Mahalle mahalle Köy köy gezerek sürekli vatandaşların içinde olan Vali kaldırım bazı özel projelerinde hayata geçmesine vesile olarak vatandaşların büyük takdirini kazandı.

Bu projeler;

Depremden etkilenen Lösemi Hastaları için özel olarak tasarladığımız Umut Sokağı’mızda 47 Ailemizi ağırlılandığı bir proje yapıldı.

Proje içinde;

-Konaklama Alanları

-Giyim atölyeleri

-Seracılık atölyesi

-Örgü atölyesi

-Kütüphane

-Sağlık alanı

-Eğitim Alanı

-Spor Alanı

-Hobi bahçeleri

-Çayevi

-Bayan Kuaför Kursu

-Sosyal Market

- Kadınlar için El beceri Atölyeleri ve Geleneksel Ürünler Üretim Merkezi

-Kadın Emeği Çarşısı

-Çocuk etkinlik alanları

-Bilgisayar sınıfı

bulunuyor.

Diğer özel bir proje olan Depremden etkilenen ve Sınava hazırlanan Öğrencilerimiz , gençlerimiz ve Kadınlarımız için doğa içerinde özel olarak tasarlanmış Kamp alanı hayata geçirilmiştir.

Sınavlara Hazrılanan Öğrenciler için;

- Derslikler

- Açık Eğitim Alanları

- Kütüphane

- Robotik Kodlama ve Yazılım Atölyesi

- Konaklamalı Kamping Alanı

- Yemekhane

- Kafeterya

Ayrıca depremzede gençler ve kadınlara dönük;

- Halk Eğitim Kursları

- El becerileri Atölyeleri

- Her türlü Sportif Kursların verildiği Spor Akademisi

- Sosyal ve Kültürel Etkinlik Alanları

- Psikososyal Destek Alanları yapılmıştır.

Bir diğer özel proje olan +1 Sokak depremden etkilenen Down sendromlu kardeşlerimiz için özel olarak tasarlanıp yapılmıştır

Burda da ;

Barınma alanları

Psikososyal destek

Fizyoterapi

Etkinlik alanları

Hobi bahçeleri

Fiziksel aktivite alanları

Macera parkuru

Spor alanları

Resim atölyesi

Üretim atölyeleri

Down Cafe bulunmaktadır.