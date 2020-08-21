Dolar
7.2419
-0.7619%
Euro
8.5636
-1.0971%
Altın
1932.89
-0.7257%
Borsa
1139.75
1.1492%
G. Altın
452.141
-1.0526%
Bitcoin
86301.19
-1.3471%
25ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 25 C

    KPSS ön lisans başvuruları 21 Ağustos-2 Eylül arasında

    ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sınava başvurularla ilgili açıklama yaptı.
    • DHA
    • 21.08.2020 - 11:06
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    KPSS ön lisans başvuruları 21 Ağustos-2 Eylül arasında

    2020-KPSS ön lisans sınavı başvurularının alınacağı tarih belli oldu.

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, başvuruların 21 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.

    Aygün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Değerli adaylarımız, 25 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştireceğimiz KPSS Ön Lisans Sınavı 2020-KPSS başvuru kılavuzu "osym.gov.tr" sitemizde yayımlanmıştır.

    BAŞVURULAR 21 AĞUSTOS-2 EYLÜL'DE

    Başvurularınızı 21 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında yapabilirsiniz. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim." dedi.

    KPSS ön lisans başvuruları 21 Ağustos-2 Eylül arasında #1

    Görüş Bildir