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- KPSS ön lisans başvuruları 21 Ağustos-2 Eylül arasında
KPSS ön lisans başvuruları 21 Ağustos-2 Eylül arasında
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sınava başvurularla ilgili açıklama yaptı.
- DHA
- 21.08.2020 - 11:06
2020-KPSS ön lisans sınavı başvurularının alınacağı tarih belli oldu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, başvuruların 21 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.
Aygün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Değerli adaylarımız, 25 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştireceğimiz KPSS Ön Lisans Sınavı 2020-KPSS başvuru kılavuzu "osym.gov.tr" sitemizde yayımlanmıştır.
BAŞVURULAR 21 AĞUSTOS-2 EYLÜL'DE
Başvurularınızı 21 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında yapabilirsiniz. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim." dedi.