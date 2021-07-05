Kur'an kurslarında yüz yüze eğitim başladı

Yüz yüze ve çevrim içi olarak başlatılan eğitimler, 20 Ağustos'ta sona erecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı, yaz Kur'an kurslarında yüz yüze eğitimi başlattı.

Geçen yıl salgın nedeniyle Diyanet TV üzerinden ve uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilen eğitimler normale döndü.

YAZ KUR'AN KURSLARINDA EĞİTİM

Normalleşme süreci kapsamında Kur'an kursları yaz dönemi eğitimleri bugün itibarıyla salgın tedbirlerine uyularak başlatıldı.

Tekirdağ Müftüsü İsmail İpek, Osmanlı Can Camisi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, camilerin yeniden çocuklarla şenlendiğini söyledi.

"EN HAYIRLI MEKANLAR CAMİLERDİR"

İpek, kursların yeniden yüz yüze eğitime başlamasının sevindirici olduğunu ifade ederek, "En hayırlı mekanlar camilerdir. Çocuklarımızın bu en hayırlı yerde yaz tatilinde en temel bilgileri, Müslümanlara lazım olan bilgileri öğrenmeleri için bu kurslar çok önemli. Bu fırsatı çocuklarımız en güzel şekilde değerlendirmelidir.

"ÇOCUKLAR NAMAZ KILMAYI, KUR'AN OKUMAYI ÖĞRENECEK"

Camilerde öğrenilen temel bilgiler hiç unutulmuyor. Burada çocuklar namaz kılmayı, abdest almayı, Kur'an okumayı öğrenecek. Vatan sevgisini, bayrak sevgisini, dürüstlüğü, temizliği, insanları, hayvanları sevmeyi, iyi bir mümin olmayı öğrenecek." diye konuştu.

YÜZ YÜZE VE ÇEVRİM İÇİ EĞİTİM

Konuşmaların ardından camiye gelen çocuklara çikolata ve balon hediye edildi. Ardından eğitimlere başlandı.

4-9 yaş grubu öğrencilere yüz yüze eğitim verilirken, 10-15 yaş grubundakilere yüz yüze ve çevrim içi, 16-22 yaş grubundakilere ise sadece çevrim içi eğitim verilecek.

Kur'an kurslarında yüz yüze eğitim FOTO GALERi

20 AĞUSTOS'A KADAR DEVAM EDECEK

Koronavirüsle mücadele kapsamında, kurslardaki öğrencilerin her gün ateşi ölçülecek, hastalık belirtisi olanlar en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilecek.

Yüz yüze ve çevrim içi yapılacak Kur'an kursları eğitimleri, 20 Ağustos Cuma günü sona erecek.