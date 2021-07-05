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    LGS tercih başvuruları başladı

    LGS tercih başvuruları başladı

    Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 16 Temmuz'a kadar sürecek olan tercih başvuruları bugünden itibaren yapılabilecek. Adaylar en fazla 10 okul seçebilecek.
    • AA
    • 05.07.2021 - 07:18
    • Güncelleme : 05.07.2021 - 07:26
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    Liselere Geçiş Sistemi (LGS) maratonunda yeni aşamaya geçildi.

    1 milyondan fazla öğrenci eğitim hayatına devam edeceği liseyi tercih edecek.

    EN FAZLA 10 OKUL SEÇİLEBİLECEK

    30 Haziran'da açıklanan sınav sonuçlarına göre tercihler yapılacak. Tercihler, Milli Eğitim Bakanlığının "e-okul" portalından ya da herhangi bir ortaokul müdürlüğünden yapılabilecek. Adaylar en fazla 10 okul seçebilecek.

    Konuya ilişkin açıklama yapan Eğitim Danışmanı Süleyman Beledioğlu, "Çocuk, 4 tane 'ya şansımı deneyeceğim' diye yazar, 6'sını da tutabilecek yerleri yani kendi yüzdelik dilimine yakın yerlerden yazabilir. İşte öğrencimizin burada tamamını yüksek yerde yaparsa sistem onu direkt mahalli yerleştirmeye atar" dedi.

    LGS tercih başvuruları başladı #1

    PUAN ÜSTÜNLÜĞÜNE GÖRE YERLEŞTİRME YAPILACAK

    Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına merkezi sınavdaki puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacak.

    Özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları ile proje okulları da aynı kapsamda olacak. Yerel yerleştirmede ise; okulların türü, kontenjanı esas alınacak.

    Öğrencilerin okul başarı puanı ve ikamet adresleri gibi kriterlere göre yerleşeceğini söyleyen Beledioğlu, şöyle devam etti:

    "Mahalli yerleştirmede öğrencilerimiz 3 tane kendi mahallesinden yazdı. Arkasından komşu alandan yazabiliyor. Hepsini komşu alandan yazamıyor. Bunun gibi detaylar var."

    SON GÜN 16 TEMMUZ

    Tercih süresi 16 Temmuz'da sona erecek. Yerleştirme sonuçları ise 26 Temmuz'da açıklanacak.

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