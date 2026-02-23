LGS'de yeni düzenleme: İkili kontenjan dönemi başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, il ziyaretleri kapsamında son olarak memleketi Erzurum'a gitti.

Erzurum'da gazetecilerle bir araya gelen Bakan Tekin, eğitime dair önemli detaylar hakkında da değerlendirmeler yaptı.

LGS'YE YENİ DÜZENLEME

Bakan Tekin'in değerlendirme yaptığı en önemli konulardan birisi de LGS oldu.

LGS'deki yeni düzenlemeyi duyuran ve ikili kontenjan modelinden bahseden Bakan Yusuf Tekin, detayları şu sözlerle anlattı;

"DÜZENLEME LGS KİTAPÇIĞINDA YER ALACAK"

"Bu okullarda derslik kontenjanı ayrı, pansiyon kontenjanı ayrı. Mesela İstanbul Erkek Lisesi’nde 180 kişilik yurt var ama 300’ün üzerinde öğrenci kalıyor.

Her öğrenciye konaklama hizmeti sunmamız mümkün değil, zaten çoğunun ailesi o şehirde. Bu nedenle kontenjanları pansiyonlu ve pansiyonsuz olarak ayıracağız.

Örneğin 120 öğrenci alınacaksa bunun 60’ı konaklamalı, 60’ı konaklamasız olacak ve her grup kendi içinde yarışacak. Bu düzenleme bu yıl LGS kitapçığında yer alacak.

"YASAL ZEMİNE OTURTMAK İSTİYORUZ"

İstanbul Erkek Lisesi ile ilgili aslında bir hukuki boşluk var. İkili anlaşmalarda böyle bir hüküm yer almıyor ama uygulama yıllardır devam ediyor.

Sadece Almanya ile değil, Türki Cumhuriyetlerle de 1990’lı yıllarda yapılmış sözleşmeler var ve bunlar zaman içinde fiilen genişlemiş. Bu tür anlaşmaların 30-40 yıllık periyotlarda yenilenmesi gerekiyor.

Almanya ve Fransa ile yaptığımız ikili anlaşmalar da 1950-60’lı yıllardan kalma. Biz yeni konjonktüre göre her şeyi yeniden ele alalım diyoruz.

Bu süreçte, sözleşmelerde olmayan bazı uygulamalar fiilen hayata geçmiş. Şimdi bunları yasal zemine oturtmak istiyoruz. Almanya ile süreç imza aşamasına geldi, Fransa ile de görüşmeler sürüyor.

"SINAVLARLA İLGİLİ BİR DEĞİŞİKLİK YOK"

Aslında soru örneklerimizi, MEBİ’de yayımlamaya başladık. Ortaokullar için hazırladığımız örnek sorular ve denemeler, MEBİ üzerinden öğrencilere sunuluyor.

Şu anda 9 ve 10. sınıftaki müfredat kapsamında çocuklarımız zaten derslerinde bu soruları görüyor.

2026 yılı içerisinde örnek soruları da hem ortaokul hem de lise öğrencileri için yayına alacağız.

Öğrencilerimiz rahat olsunlar. Sınavlarla ilgili bir değişiklik yok. Bakanlık olarak öğrencilerimizi her yönden destekleyeceğiz."