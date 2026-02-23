Samandağ’da liseliler 3D yazıcıyla üretip kazanıyor

Hatay’ın Samandağ ilçesinde meslek lisesi öğrencileri, 3D yazıcılarla ürettikleri hediyelik eşyaları satarak hem mesleki deneyim kazanıyor hem de harçlıklarını çıkarıyor. Uygulamalı eğitim modeli sayesinde öğrenciler, teorik bilgilerini pratiğe dönüştürme fırsatı buluyor.

HAYIRSEVER DESTEĞİYLE KURULAN ATÖLYE

Samandağ Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı öğrencilerinin uygulamalı eğitim alabilmesi amacıyla okula, hayırseverlerin desteğiyle 3D yazıcılar kazandırıldı.

Öğrenciler, derslerde öğrendikleri tasarım programlarını kullanarak bilgisayarda hazırladıkları modelleri 3D yazıcılarda üretime dönüştürüyor. Anahtarlık, biblo, oyuncak ve çeşitli süs eşyaları atölyede şekil buluyor.

ÜRÜNLER OKULDA PAZARDA SATIŞTA

Okul Müdürü Naim Haskioğlu, kurumda Bilişim Teknolojileri, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Yiyecek İçecek Hizmetleri ile Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri olmak üzere dört alanda yaklaşık 1500 öğrencinin eğitim gördüğünü belirtti.

Öğrencilerin donanımlı mezun olması için uygulamalı eğitime önem verdiklerini ifade eden Haskioğlu, tasarım atölyesinin bu vizyonun önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Üretilen ürünlerin okulun internet sitesi üzerinden, ayrıca haftanın belirli günlerinde okul içinde ve halk pazarlarında açılan stantlarda satışa sunulduğunu aktaran Haskioğlu, çalışmanın öğrencilerin sorumluluk bilincini artırdığını vurguladı.

Geçmişte düzenledikleri yardım kermesiyle Gazze’ye destek sağladıklarını hatırlatan Haskioğlu, öğrencilerin yalnızca üretim değil sosyal sorumluluk bilinci de kazandığını dile getirdi.

"KAZANDIĞIM PARAYLA 3D YAZICI ALDIM"

Bilişim Teknolojileri Alanı öğretmeni Ali Düzel, teorik bilgilerin pratik uygulamalarla kalıcı hale geldiğini belirtti.

Öğrenci Mustafa Eren Palta ise tasarladığı ürünlerin satışından elde ettiği gelirle birikim yaptığını ve kendi 3D yazıcısını aldığını söyledi. Palta, bazı işletmeler için de üretim yaptığını ifade ederek hem deneyim kazandığını hem de gelir elde ettiğini kaydetti.

Öğrencilerden Suzan Kara da atölyede anahtarlık ve süs eşyaları üretirken hem keyifli vakit geçirdiklerini hem de kazanç sağladıklarını dile getirdi.

MESLEK LİSESİNDE ÜRETİM KÜLTÜRÜ

Okulda yürütülen uygulama sayesinde öğrenciler, tasarımdan üretime ve satışa kadar sürecin her aşamasında yer alıyor. Eğitimciler, bu modelin gençleri hem mesleğe hem de girişimciliğe hazırladığını belirtiyor.