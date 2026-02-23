Bakan Yusuf Tekin’den müjde: 10 bin öğretmen atanacak

Atama bekleyen öğretmenlere müjde, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi.

Bakanlığın gündemindeki konulara ilişkin açıklamalarda bulunan Tekin, öğretmen atamaları konusunda da değindi.

Akademi eğitimi biter bitmez öğretmenlerin atamalarını yapacaklarını açıklayan Tekin, atamaların her sene yapılacağını belirtti.

10 BİN ÖĞRETMEN ATANACAK

Yusuf Tekin, atanacak öğretmen sayısının 10 bin olduğunu açıkladı.

ZAM PAKETİ YOLDA

Müjdeli haberin dışında ek ders ücretleri ve bazı mali haklar için de zam paketi üzerinde çalıştıklarını duyuran Tekin, "Bunların hepsini bir paket olarak Maliye Bakanımızla konuştuk, konuşuyoruz." dedi.

Bakan Tekin, ayrıca İstanbul ve Ankara'daki tarihi okullarda kapasitenin üzerinde öğrenci barındırılmasından kaynaklı sorunları gidermek için de düzenlemenin yolda olduğunu belirtti.

TARİHİ OKULLARA KONTENJAN DÜZENLEMESİ

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), özellikle İstanbul ve Ankara'daki tarihi okullarda kapasitenin çok üzerinde öğrenci barındırılmasından kaynaklanan sorunları gidermek için kontenjan yapısını yeniden düzenlemeye hazırlandığı belirtildi.

Yeni uygulamayla birlikte pansiyonu bulunan okullarda, konaklamalı ve konaklamasız kontenjanlar ayrılacağı; bu değişikliğin Liseye Geçiş Sınavı (LGS) tercih sürecine de yansıyacağı açıklandı.