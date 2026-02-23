Trabzon’da uluslararası öğrenciler Türk mutfağını keşfediyor

Azerbaycan, Yemen, Somali, Gine, Gürcistan, Suriye, Afganistan, Pakistan, Cezayir, Etiyopya, Sudan, Bangladeş, Libya ve Tunus’tan Trabzon’a gelen öğrenciler, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Karadeniz Uluslararası Öğrenci Derneği iş birliğinde hayata geçirilen “Türk Mutfağı Aşçılık Akademisi”nde bir araya geldi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Trabzon Üniversitesi bünyesinde öğrenim gören 59 uluslararası öğrenci, yaklaşık iki aydır Türk yemeklerini uygulamalı olarak öğreniyor.

KUYMAĞIN İZİNİ DEĞİRMENDE SÜRDÜLER

Kurs kapsamında Trabzon’un yöresel lezzetleri de programa dahil edildi. Öğrenciler, özellikle Karadeniz kahvaltılarının vazgeçilmezi olan kuymağın ana malzemesi mısır ununun üretim sürecini yerinde gözlemledi.

Geleneksel değirmende mısırın tanelerinin öğütülerek una dönüşmesini izleyen öğrenciler, ardından elde edilen unla kuymak yaptı. Böylece yalnızca yemeğin tarifini değil, ham maddenin yolculuğunu da deneyimleme fırsatı buldu.

"ÖĞRENCİLERİMİZ MISIR UNUNUN ÖZÜNÜ MERAK EDİYORDU"

KULDER Kadın Komisyonu Başkanı Sevinç Civelek, dernek mutfağında öğrencilere farklı Türk yemeklerinin yapımını öğrettiklerini söyledi.

Öğrencilerin özellikle kuymağın yapımında kullanılan mısır ununun nasıl elde edildiğini merak ettiğini belirten Civelek, “Bugünkü dersimizde mısırın tanelerini ufalayarak nasıl una dönüştüğünü göstermek istedik. Sadece pişirme aşamasını değil, sürecin tamamını görmelerini amaçladık.” dedi.

Aynı zamanda Gülbaharhatun Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanlığı görevini de yürüten Civelek, kursun kültürel kaynaşmaya önemli katkı sunduğunu ifade etti.

"DEĞİRMENİ İLK KEZ GÖRDÜM"

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde yüksek lisans yapan Arakanlı Abulkalam Riyan, proje sayesinde hem Trabzon’u daha yakından tanıdığını hem de Türk mutfağına dair önemli deneyimler kazandığını söyledi.

İlk kez bir değirmen gördüğünü dile getiren Riyan, “Değirmene gelmek bizim için sürpriz oldu. Ülkemde ve gittiğim diğer ülkelerde böyle bir şey yoktu. Mısırın nasıl öğütüldüğünü ilk defa gördüm. Çok güzel bir tecrübe oldu.” diye konuştu.

Öğrendiği tarifleri günlük hayatında uygulamaya başladığını aktaran Riyan, tavuk sote yapmayı denediğini ve Türk yemeklerini geliştirmeye çalıştığını kaydetti.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nde doktora yapan Gürcü öğrenci İnga Aşlarba da kursta Türk yemeklerini tüm detaylarıyla öğrenmeye gayret ettiklerini belirtti.

Programın, farklı coğrafyalardan gelen öğrencileri aynı sofrada buluşturarak kültürel etkileşimi güçlendirdiği vurgulandı.