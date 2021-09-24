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Mahmut Özer: Antikorlu öğretmen oranımız yüzde 86

Mahmut Özer: Antikorlu öğretmen oranımız yüzde 86

Milli Eğitim Bakanı Özer, "İki doz aşı olan ya da hastalanıp bağışıklık kazanıp antikor oluşturan öğretmen oranımız yüzde 86. Çoğu Kıta Avrupası'ndaki ülkelerden çok daha yüksek" dedi.