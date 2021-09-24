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    Mahmut Özer: Antikorlu öğretmen oranımız yüzde 86

    Milli Eğitim Bakanı Özer, "İki doz aşı olan ya da hastalanıp bağışıklık kazanıp antikor oluşturan öğretmen oranımız yüzde 86. Çoğu Kıta Avrupası'ndaki ülkelerden çok daha yüksek" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 24.09.2021 - 10:50
    • Güncelleme : 24.09.2021 - 10:55
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    Mahmut Özer: Antikorlu öğretmen oranımız yüzde 86

    Milli Eğitim Bakanı Özer, "İki doz aşı olan ya da hastalanıp bağışıklık kazanıp antikor oluşturan öğretmen oranımız yüzde 86. Çoğu Kıta Avrupası'ndaki ülkelerden çok daha yüksek"

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