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    Mahmut Özer: LGS'de iptal edilen soru yok

    Milli Eğitim Bakanı Özer: "LGS'de bugün itibarıyla iptal edilen hiçbir soru yok"
    • 07.06.2022 - 10:13
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 10:53
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    Mahmut Özer: LGS'de iptal edilen soru yok

    Milli Eğitim Bakanı (MEB) Mahmut Özer, eğitim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Bakan Özer, LGS'de bugün itibariyle iptal edilen hiçbir sorunun olmadığını belirtti.

    "12. Sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız"

    Lise son sınıf öğrencilerinin devamsızlıklarıyla ilgili Özer, ''LGS'de bugün itibariyle iptal edilen hiçbir soru yok. Sınavın sonuçları 30 Haziran'da açıklanacak. 12. Sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız. Öğrencilerimizin gönlü rahat olsun." dedi.

    Öğretmenlere ek gösterge

    3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili de konuşan Özer'in konuşmasından öne çıkanlar:

    "60 bin öğretmenimiz bu haktan yararlanıyor. 411 bin civarında da emekli öğretmenimiz, yani yaklaşık 470 bin öğretmenimiz bu haktan yararlanacak. Öğretmen atamaları devam edecek. Öğretmenlerimiz müsterih olsunlar. Okul öncesi öğretmenlerin sayısı artık daha fazla olacak. Özellikle İstanbul'a ağırlık veriyoruz. Yapacağımız atamada öğretmenlerimizin yüzde 50'sini İstanbul'a atamayı planlıyoruz.    Öğretmen ataması takvimini, hazırlıklar bittiğinde Cumhurbaşkanımız açıklayacak. 2022-2023 eğitim-öğretim yılına bu atanacak öğretmenleri yetiştireceğiz"

    Mahmut Özer: LGS de iptal edilen soru yok #1


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