Manisa'da fabrika gibi lise: 1 milyon lira ciro hedefliyor Fabrika gibi çalışan Yunusemre Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde plastik teknolojileri alanında eğitim gören öğrenciler, hem öğrenirken hem de eğitim gördükleri okulun ekonomisine katkı sağlıyor.

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DHA

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde döner sermaye uygulaması, öğrencilere öğrenme süreçlerinde kazanç sağlıyor.

Hem pratik yapıyor, hem de iş hayatına hazırlanıyorlar

Okulda 830 öğrenci bulunmakta olup, bu öğrencilerden 140'ı plastik teknolojileri alanında eğitim alıyor.

Plastik kalıp ve işleme atölyelerinde pratik yaparak, öğrenciler erken yaşta iş hayatına hazırlanıyorlar.

Öğrenciler, ürettikleri ürünlerle okul ekonomisine katkı sağlarken, özellikle sevkiyatlarda kullanılan balonlu naylon ile bu yıl sadece 1 milyon TL ciro hedefliyorlar.

"Şanslıyız çünkü ileride iş bulma noktasında sıkıntı yaşamayacağız"

Okulun 10'uncu sınıf plastik öğrencisi Sudenaz Nacer,

Bu alandan mezun olduktan sonra kolaylıkla iş bulabileceğimi düşünüyorum. Çünkü plastik her alanda karşımıza çıkabilecek bir ürün. Bu yüzden iş bulma konusunda sıkıntı yaşamayacağımı düşünüyorum. Bence bu çok önemli bir kriter. Şanslıyız çünkü ileride iş bulma noktasında sıkıntı yaşamayacağız.

dedi.

600 öğrenci istihdam edildi

Plastik teknolojileri alan şefi öğretmeni Yusuf Yalvaç, şunları söyledi:

Manisa, Türkiye'deki plastik teknolojisinin yer aldığı 18 ilde biri. Burada plastik kalıp ve plastik işleme olarak iki alanda eğitim vermekteyiz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bizden istediği kriterlere göre öğrencilerimizi yetiştirmekteyiz. Manisa sanayi plastik teknolojisi alanında yeterince iş yerine sahiptir. Şu ana kadar 600 öğrencimizi sahaya kazandırmış bulunmaktayız. Sahanın içerisinde gezdiğimizde beyaz yakalı ve mavi yakalı öğrencilerimizle karşılaşmaktayız. Bu arkadaşlarımızı okulumuza davet ederek diğer öğrencilerimize örnek olmalarını ve sanayinin gelişmekte olan endüstride ne kadar iyi bir yer tuttuğunu onlara anlatmalarını istiyoruz.

"830 öğrenci ile 1 milyon TL ciro elde etmeyi hedefliyoruz"

Okul Müdürü Sibel Gümüş deşu ifadeleri kullandı:

Okulumuz Türkiye odalar, borsalar birliğiyle yapılan protokol çerçevesinde eğitim veren bir proje okulu. Altı farklı alanda eğitim vermekteyiz. 830 öğrencimiz mevcut. 140 öğrencimiz plastik teknolojileri alanında eğitim görmekte. Nitelikli iş gücünün yetiştirilmesinde önemli yeri olan uygulamalı eğitimin yanında, öğrencilerimizin ekip halinde çalışabilme, karar verebilme, sorun çözebilme ve sorumluluk alabilme gibi iş gücünün temel becerilerine sahip bireyler olarak yetiştirmeye çalışıyoruz. Tabi bu süreçte en büyük destekçimiz Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, Manisa Ticaret Borsası ve büyük, küçük ölçekteki işletmelerimiz. Plastik teknolojileri alanında balon naylon üretimi üretiyoruz. Geçen yıllarda sattık. Bu yıl 1 milyon TL ciro elde etmeyi hedefliyoruz.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)